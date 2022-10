Chinese overwinning bij de VN: Mensenrechtenraad wil behandeling Oeigoeren niet bespreken

Een gelekte foto toont Oeigoerse mannen in een Chinees detentiecentrum. Beeld AFP

Normaal gesproken zijn resoluties die worden ingebracht bij de Mensenrechtenraad hamerstukken. Maar dat gold geenszins voor resolutie A/HRC/51/L.6, die de raad opriep een rapport van eind augustus te bespreken waarin toenmalig mensenrechtenchef Michelle Bachelet uitgebreid uit de doeken deed op welke schaal China zich schuldig maakt aan het schenden van de rechten van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang. Ze sprak zelfs over mogelijke misdaden tegen de menselijkheid.

Daarmee liet diplomaat Bachelet zich nog diplomatiek uit. Verschillende westerse regeringen en parlementen hebben de behandeling van de moslimminderheid onomwonden bestempeld als genocide. Zo zijn er door mensenrechtenorganisaties en de VN bewijzen gevonden van gedwongen abortus en sterilisatie. Meer dan een miljoen Oeigoeren bevinden zich in wat China eufemistisch ‘opleidingscentra’ noemt, maar in feite interneringskampen zijn.

Pas de tweede keer

19 van de 47 landen in de Mensrechtenraad stemden tegen de resolutie, 17 stemden voor en 11 landen onthielden zich van stemming. Daarmee komt resolutie A/HRC/51/L.6 in een kolom te staan die tot vandaag nog maar één regel telde. Bijna op de dag af een jaar geleden stemde de Mensenrechtenraad, die in 2006 werd opgericht, voor het eerst in zijn bestaan een resolutie weg.

#HRC51 | Draft resolution A/HRC/51/L.6 on holding a debate on the situation of human rights in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of #China, was REJECTED. pic.twitter.com/ITbWnqQaKe — UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) 6 oktober 2022

Met resolutie A/HRC/48/L.11 riep Nederland de raad toen op te praten over de mensenrechtensituatie in Jemen. Die resolutie was inhoudelijk een stuk steviger en riep bijvoorbeeld op om onderzoek naar oorlogsmisdaden ter plaatse nog twee jaar voort te zetten. De Oeigoeiren-resolutie was slechts een aanvraag voor een debat, het wegstemmen ervan is daarmee niets minder dan een diplomatieke nederlaag voor het Westen.

De winnaar is China, dat hiermee aantoont dat zijn invloed groeiende is, net als zijn visie op mensenrechten. China ziet het handhaven daarvan als westerse poging om ontwikkelingslanden onder de knoet te houden. ‘Vandaag is China aan de beurt, morgen een ander ontwikkelingsland’, aldus de Chinese VN-gezant Chen Xu.

Het land probeert al jaren via economische programma’s in vooral Aziatische en Afrikaanse landen te morrelen aan de geopolitieke hegemonie van de Verenigde Staten. Gezien de stemmingsuitslag van donderdag betaalt die Chinese soft power zich uit in stevige diplomatieke steun. Bijna alle landen die profiteren van Chinese miljardeninvesteringen via het Belt and Road Initiative (BRI) onthielden zich van stemming of stemden tegen. Somalië was het enige Afrikaanse land dat voorstemde.

De economische Chinese beloften wegen ook zwaarder dan een gedeelde religieuze en culturele achtergrond. De Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Indonesië, Pakistan, Maleisië: geen van die islamitische landen toonde zich een hoeder van de Oeigoeren, beklaagde Dolkun Isa zich. ‘We zullen nooit opgeven, maar we zijn ontzettend teleurgesteld in de reactie van moslimlanden. Dit is een ramp.’ Isa is de voorzitter van het World Uyghur Congress (WUC), een internationale organisatie van Oeigoeren in ballingschap.

Kritiek op samenstelling

De Mensenrechtenraad bestaat uit 47 landen, die elk een termijn van drie jaar krijgen. Jaarlijks wordt een deel van de raad opnieuw samengesteld, door stemming van de Algemene Vergadering van de VN. Nederland heeft bijvoorbeeld een mandaat van 2020 tot en met 2022, de VS van 2022 tot en met 2024.

Het is geenszins een voorwaarde om als land zelf van onbesproken gedrag gedrag te zijn op het gebied van mensenrechten om in de raad te komen, tot onvrede van organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch. Zo hebben bijvoorbeeld Eritrea, China, Cuba, Venezuela en Libië op dit moment een zetel.

Toch wordt er af en toe een voorzichtige grens getrokken. In 2020 lukte het Saoedi-Arabië niet om in de raad te komen. In april van dit jaar stemde de Algemene Vergadering van de VN ervoor om Rusland uit de Mensenrechtenraad te zetten. Dat gebeurde voor het laatst in 2011, met het Libië van toenmalig dictator Khadaffi.