Chinese nieuwkomer op e-automarkt blaast oud (en gesneefd) idee nieuw leven in: accuwisselen

Nio ET5

Niet Toyota, Volkswagen of GM is wereldmarktleider in elektrische auto’s, het zijn de Chinezen. En met een ruime meerderheid: in de eerste helft van dit jaar was 56 procent van alle elektrische auto’s van Chinese makelij, berekende persbureau Bloomberg onlangs. De meeste van deze auto’s worden op de enorme binnenlandse markt verkocht, maar doordat die markt langzaam verzadigd raakt, wordt de druk om te exporteren groter. Nu ook de kwaliteit van de auto’s steeds beter wordt, maken Chinese fabrikanten de overstap naar het buitenland.

Zo liet het Chinese Nio dinsdag weten dat het merk naar Europa komt. Naast Nederland lanceert Nio zichzelf ook in Duitsland, Denemarken en Zweden, met drie modellen: de ET5, de ET7 en de EL7.

Accuwisselstations

Goedkoop zijn deze auto’s niet. De ET5 is in Nederland te koop (ze zijn ook verkrijgbaar met een ‘maandabonnement’) vanaf ruim 50 duizend euro. En dan heb je een auto zonder accu. Die moet de eigenaar erbij huren. Huren heeft voordelen, omdat Nio in Nederland ook accuwisselstations bouwt. Daar wordt een bijna lege accu in vijf minuten gewisseld voor een volle, zodat wachttijden beperkt zijn. Ook is de vanafprijs van een auto lager, doordat er geen kostbare accu gekocht hoeft te worden.

Met het huurconcept (vanaf 169 euro per maand, een accu kopen kan ook) haakt Nio in op een concept dat ruim tien jaar geleden werd gelanceerd door Better Place, een Amerikaans bedrijf dat wisselstations wilde bouwen voor elektrische auto’s. Het project sneefde, maar Nio ziet nu kennelijk meer kansen in de markt.

Alleen Tilburg

Het is de vraag of dat klopt, want elektrische auto’s komen steeds verder op een acculading (de nieuwste Chinese auto’s komen volgens Bloomberg inmiddels gemiddeld 420 kilometer ver) en in Nederland en Europa verschijnen steeds meer en krachtiger snelladers. Nio is vol vertrouwen dat het succes boekt. Nog niet iedereen kan profiteren van de genoemde voordelen van accuwisselen: het eerste wisselstation staat in Tilburg, dus voor Nederlanders die elders wonen, is het nog even wachten.