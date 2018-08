Chinese moslims verzetten zich tegen sloop moskee

Honderden Chinese moslims demonstreren tegen de voorgenomen afbraak van een moskee in de stad Weizhou. Het is hoogst ongebruikelijk dat inwoners van China de autoriteiten tarten door publiekelijk hun ongenoegen te uiten.

Het protest, dat al enkele dagen gaande is, bereikte een hoogtepunt rondom het traditionele vrijdaggebed. Op foto’s die via sociale media werden verspreid, is te zien hoe een menigte zich verzameld heeft voor de Grote Moskee.

Volgens buitenlandse media, waaronder een krant in Hongkong, waren de moslims overvallen door het besluit om het gebouw geheel of gedeeltelijk met de grond gelijk te maken. Tijdens de bouw, die vorig jaar werd voltooid, zouden de lokale autoriteiten geen bezwaar hebben gemaakt. De plaatselijk leider van de communistische partij zou zelfs een welwillende speech hebben gehouden toen de bouw enkele jaren geleden begon.

Begin augustus kregen moslims te horen dat het gebouw te groot is, meldde een zegsman van een islamitische organisatie in de stad. Het gebouw zou gesloopt worden en op kleinere schaal mogen herrijzen in ‘Chinese stijl’, met pagodes in plaats van minaretten. ‘Dat kunnen we niet laten gebeuren’, zei een 68-jarige vrouw tegen het persbureau Reuters. ‘Hoe kunnen we toestaan dat een gebouw gesloopt wordt dat in goede staat verkeert?’, vroeg een andere inwoner van Weizhou zich af.

Harde aanpak

De moskee is een gebedshuis van het Hui-volk, een etnische minderheid die tot dusverre weinig hinder ondervond van de autoriteiten. Andere islamitische bevolkingsgroepen zijn al eerder hard aangepakt. Berucht zijn de ‘opvoedingskampen’ voor Oeigoeren, waar moslims gedwongen worden hun geloof af te zweren. China telt naar schatting twintig miljoen moslims.

Officieel kent China godsdienstvrijheid, maar onder het bewind van president Xi Jingping waait er de laatste jaren een straffere wind, zo hebben mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International gemeld. De atheïstische machthebbers hebben niet alleen moslims, maar ook christenen in het vizier. Veel van hen zien zich gedwongen thuis kerkdiensten te organiseren.