Chinese minister Wang Yi waarschuwt tijdens bezoek Blok: Westen moet geen amok maken in Hongkong

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn collega Stef blok tijdens een persconferentie in Bejing. Beeld EPA

Wang Yi deed zijn uitspraken woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), die op een meerdaags bezoek is in China. Het is voor het eerst sinds de politieke onrust in Hongkong dat een Chinese minister op de kwestie reageerde. De Chinese regering probeert het onderwerp zo veel mogelijk te vermijden, maar ging in op een vraag van de Nederlandse media.

In Hongkong vonden vorige week massabetogingen plaats tegen een controversiële uitleveringswet, die Hongkongse verdachten blootstelt aan het Chinese rechtssysteem. Onder druk van de protesten schortte de Hongkongse regering de wet voorlopig op. Volgens Wang Yi was de wet in het belang van de Hongkongse bevolking. Maar hij zei ook dat de Chinese regering de opschorting ‘steunde, begreep en respecteerde’.

Zwarte hand

De doorgewinterde politicus – minister van Buitenlandse Zaken sinds 2013 – schreef de Hongkongse protesten ook toe aan buitenlandse inmenging. ‘Sommige westerse krachten buiten deze kwestie uit om onrust te creëren en om de sociale stabiliteit van Hongkong te ondermijnen’, zei hij. ‘We moeten het hier hardop zeggen: jullie moeten jullie zwarte hand terugtrekken. Hongkong is geen plaats voor jullie om amok te maken.’

Wang Yi gaf geen details over deze ‘westerse krachten’, maar doelde ongetwijfeld op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die zich kritisch over de uitleveringswet hebben uitgelaten. In de Amerikaanse Senaat dienden Democraten en Republikeinen samen een wetsvoorstel in om de semi-autonome status van Hongkong – vastgelegd in het ‘één land, twee systemen-principe’ – jaarlijks aan een onderzoek te onderwerpen, om China zo aan te zetten die status beter te respecteren.

Nieuwe Chinastrategie

Het bezoek van minister Blok aan China volgt kort na de presentatie van een nieuwe Chinastrategie door de Nederlandse regering, waarin ‘een nieuwe balans’ met China werd aangekondigd. In het licht van de steeds dominantere rol van China op het wereldtoneel maar ook de steeds duidelijker ideologische verschillen met Nederland, raadt de strategie aan om kritischer om te gaan met China, maar tegelijk ook om de goede (handels)relatie te bewaren.

Op de gezamenlijke persconferentie na Bloks onderhoud met Wang Yi werd vooral die goede relatie in de verf gezet. Desgevraagd liet Blok enkel in algemene bewoordingen verstaan dat hij met Wang Yi over de situatie in Hongkong gesproken had, alsook over de West-Chinese regio Xinjiang, waar volgens een VN-rapport mogelijk een miljoen Oeigoeren zijn opgesloten. ‘Nederland volgt de situatie met grote interesse, samen met de internationale gemeenschap, en zal dat blijven doen’, zei Blok.