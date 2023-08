Chinese man reist met een jetski 300 kilometer over zee om zijn land te ontvluchten

De jetski waarop de man de levensgevaarlijke oversteek waagde. Beeld Kustwacht Zuid-Korea

De kustwacht kreeg dinsdag een bijzonder belletje: een Chinese man was met zijn jetski vastgelopen op een zandbank nabij de westelijke havenstad Incheon. Na de redding bleek dat hij vanuit de Chinese provincie Shandong in het noordoosten van het land was vertrokken en dus minstens 300 kilometer over de Gele Zee moet hebben afgelegd.

Op een door de kustwacht vrijgegeven foto staat de felrode jetski waarop de man, enkel uitgerust met een reddingsvest, een helm, een verrekijker en een kompas, de levensgevaarlijke oversteek waagde. Om het motortje draaiende te houden, sleepte hij vijf vaten vol brandstof achter zich aan. ‘Hij heeft onderweg benzine bijgevuld en de lege vaten in zee gedumpt’, meldt de kustwacht in een persbericht.

De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, is gearresteerd omdat hij probeerde zichzelf het land ‘binnen te smokkelen’. De autoriteiten zeggen geen aanwijzingen te hebben dat hij een Chinese spion is. Volgens verschillende berichten gaat het om mensenrechtenactivist Kwon Pyong, die gevaar liep vanwege zijn kritiek op president Xi Jinping en de Chinese staat.

Campagne tegen onderdrukking

De 35-jarige activist voert sinds 2012 onder meer campagne voor de vrijlating van Chinese mensenrechtenadvocaten en activisten, die massaal worden vastgezet. Ook heeft hij zich uitgesproken tegen andere vormen van onderdrukking door de Chinese autoriteiten en nam hij deel aan de pro-democratische demonstraties in Hongkong. In 2017 belandde Kwon in de gevangenis, nadat hij werd veroordeeld voor het ‘ondermijnen van de staatsmacht’ vanwege de berichten die hij op sociale media deelde. Daar zaten ook foto’s bij waarmee hij Xi op de hak nam.

Klimaatactivist Lee Dae-seon van de in Zuid-Korea gevestigde ngo China Dialogue, die zijn identiteit tegenover persbureau AFP heeft bevestigd, verdedigt de ‘verkeerde manier’ waarop Kwon het land binnenkwam. Hij wijst op het aangescherpte toezicht van de Chinese autoriteiten en ‘de politieke vervolging van Kwon sinds 2016’.

Vluchtroutes steeds gevaarlijker

Per vliegtuig had Kwon Pyong, die eerder in de Verenigde Staten studeerde, het land waarschijnlijk nooit uit kunnen komen. De Chinese staat legt dissidenten massaal uitreisverboden op. Die maken het hen in combinatie met strenge grenscontroles haast onmogelijk om via reguliere wegen het land te verlaten. Dat dwingt activisten tot steeds inventievere en gevaarlijkere routes, met de vlucht per jetski voorlopig als bizar hoogtepunt.

Volgens Lee moet Kwon nog besluiten of hij in Zuid-Korea asiel gaat aanvragen of nog verder doorreist. In Zuid-Korea lijken de kansen niet gunstig, gezien het land jaarlijks slechts aan enkele vluchtelingen asiel toekent.