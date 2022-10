Chinese leider Xi probeert aandacht af te leiden van binnenlandse problemen bij ‘grootse wederopstanding van de natie’

Xi’s belangrijkste uitspraken

Over zerocovidbeleid:

Geconfronteerd met de plotse covid-epidemie, houden we vast aan ‘mensen eerst, levens eerst’, zetten we onverminderd het dynamisch zerocovidbeleid voort, voeren we een volksoorlog tegen de epidemie, een totale oorlog, een blokkade, om mensenlevens en gezondheid zo veel mogelijk te beschermen. We hebben veel positieve resultaten bereikt in het op elkaar afstemmen van epidemische controle en socio-economische ontwikkeling.

Over de grootsheid van China:

De Communistische Partij, die een eeuw van strijd heeft doorstaan, is sterker geworden. De stuwende kracht van het Chinese volk is sterker, hun strijdbaarheid is sterker, en hun geloof in de overwinning is sterker. De Chinese Communistische Partij en het Chinese volk zijn vol vertrouwen over de voortzetting van de enorme sprong van de Chinese natie, van opstaan naar rijk worden naar sterk worden. De hervorming en opening en socialistische modernisering zijn vergevorderd, en de verwezenlijking van de grootste wederopstanding van de Chinese natie is een onomkeerbaar historisch proces ingegaan.

Over Taiwan:

Het oplossen van de Taiwankwestie is een zaak voor de Chinezen, een zaak die opgelost moet worden door de Chinezen. We zullen met de grootste oprechtheid en met uiterste inspanning blijven streven naar vreedzame hereniging, maar we zullen nooit beloven af te zien van het gebruik van geweld, en we houden de optie achter de hand om alle nodige middelen in te zetten. (…) De raderen van de geschiedenis van nationale hereniging en nationale wederopstanding rollen voorwaarts, en de complete hereniging van het moederland moet en kan zeker bereikt worden!

Over veiligheid:

We moeten het beschermen van de veiligheid van ons volk als onze missie zien, en het garanderen van politieke veiligheid als onze basistaak, gebaseerd op economische veiligheid, militaire, wetenschappelijke, culturele en sociale veiligheid als garantie, en gebaseerd op de promotie van internationale veiligheid; en we moeten externe en interne veiligheid garanderen, binnenlandse en openbare veiligheid, traditionele en niet-traditionele veiligheid, China’s eigen en gemeenschappelijke veiligheid.

Over de missie:

Kameraden! De tijd doet een beroep op ons, en het volk kijkt naar ons. Alleen met onze onverminderde vastberadenheid en doorzettingskracht kunnen we gehoor geven aan de tijd en het volk. De hele partij moet in gedachten houden dat vasthouden aan het leiderschap van de Partij de enige manier is om socialisme met Chinese karakteristieken te handhaven, en dat socialisme met Chinese karakteristieken de enige manier is om de grote wederopstanding van de Chinese natie te bereiken, en dat eenheid en strijd de enige manier zijn voor het Chinese volk om historische grootsheid tot stand te brengen.