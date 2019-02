Chinese ‘Ivoorkoningin’ in Tanzania veroordeeld tot 15 jaar cel vanwege grootschalige ivoorsmokkel

‘Ivoorkoningin’ Yang Fenglan dinsdag tijdens de uitspraak van het gerechtshof in Dar es Salaam. Beeld REUTERS

De 69-jarige Yang Fenglan werd dinsdag door een rechter in Dar es Salaam schuldig bevonden aan het tussen 2000 en 2014 illegaal verhandelen naar China van de slagtanden van meer dan 350 Afrikaanse olifanten. Het gaat om een partij ivoor met een totaalgewicht van 1,9 ton en een waarde van 6,5 miljoen dollar. Yang werd in 2015 samen met twee handlangers na een spectaculaire auto-achtervolging gearresteerd.

Yang werd blijkens de processtukken veroordeeld omdat ze ‘doelbewust een illegale operatie organiseerde, coördineerde en financierde voor het vergaren, vervoeren, exporteren en verkopen van overheidstrofeeën’. Ook twee Tanzaniaanse handlangers, Salivius Matembo en Manase Philemon, werden tot vijftien jaar cel veroordeeld. De drie moeten verder tweemaal de marktwaarde van het ivoor als boete betalen of nog twee jaar extra zitten.

Het proces tegen Yang werd algemeen beschouwd als een testcase voor het aanpakken van de sleutelfiguren achter de afslachting van olifanten om hun ivoor. Volgens de PAMS Foundation, een ngo die werkzaam is tegen ‘wildlife crime’, toont de veroordeling van Yang aan dat het de Tanzaniaanse autoriteiten ernst is met de bestrijding van ivoorstroperij en -smokkel. De veroordeelden hebben overigens aangekondigd in beroep te gaan.

Dekmantel en netwerk

Yang Fenglan (ook wel Yang Feng Glan) woont al sinds de jaren zeventig in Tanzania. Ze dreef een populair Chinees restaurant in Dar es Salaam en was daarnaast secretaris-generaal van de China-Africa Business Council in Tanzania. Met die dekmantel en contacten die dat opleverde wist Yang haar lucratieve illegale ivoorhandel op te zetten, daarbij geholpen doordat ze vloeiend Swahili spreekt.

De olifantenpopulatie in Tanzania kelderde van 110 duizend exemplaren in 2009 naar 43 duizend in 2014. De populaties in heel Afrika namen volgens de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) afgelopen tien jaar met meer dan 20 procent af tot 415 duizend exemplaren. Dit alles als gevolg van stroperij op industriële schaal, om te voorzien in de vraag naar ivoren sieraden en ornamenten in Oost-Azië, met name China en Vietnam.