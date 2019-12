Chinese internetgebruikers koken over van verontwaardiging over ontslagen werknemer Huawei

Een conges van Huawei in Lissabon. Beeld AFP

De 35-jarige Li werd vorig jaar januari na 12 dienstjaren ontslagen. Na twee maanden steggelen over een ontslagvergoeding maakte zijn meerdere een bedrag van 38.412 euro over van zijn privé-rekening naar Li’s rekening. Negen maanden later werd Li gearresteerd op verdenking van afpersing. Daarna werd hij nog even verdacht van het stelen van bedrijfsgeheimen. Al met al zat Li 251 dagen aan een stuk door in voorarrest, tot hij wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten.

In een open brief aan Huawei-oprichter Ren Zhengfei stelt Li dat zijn vader tijdens zijn detentie ‘van schrik’ is overleden. ‘En mijn zoon is nog steeds angstig. Ik hoop daarom dat ik wat van uw tijd krijg voor een kop koffie’, aldus Li.

Li’s ontslagperikelen zijn koren op de molen van critici van de meedogenloze overwerkcultuur in de Chinese hightechsector. Worden klachten van jonge techwerkers over de 996-cultuur – van negen tot negen werken, zes dagen per week – vaak van de Chinese sociale media gepoetst, door de getallenreeks aan te vullen met het aantal dagen dat Li in gevangenschap doorbracht, overleeft het verhaal de censuur lang genoeg om 220 miljoen keer te worden bekeken.

Topvrouw

Internetgebruikers winden zich vooral op over het contrast tussen het lot van een gewone Huawei-loonslaaf als Li en de financiële topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou. Die wacht in Canada onder elektronisch toezicht een verzoek tot uitlevering aan de Verenigde Staten af. Ze bedankte gisteren in een open brief haar sympathisanten voor hun steun in een jaar van ‘angst, pijn, teleurstelling, hulpeloosheid, kwellingen en strijd’. Meng zit in haar eigen villa in een luxewijk in Vancouver, waar ze hoog bezoek ontvangt, zoals de nieuwe Chinese ambassadeur in Canada, en ze mag met een enkelband vrij rondlopen in grote delen van de stad. ‘Li Hongyuan kwam in de gevangenis omdat hij opkwam voor zijn rechten als werknemer. Jij hebt het over lijden, maar hoe zit het met mensen die 251 dagen in de gevangenis zitten?’ aldus internetgebruikers op de Chinese twitterdienst Weibo.

Meng zit al een jaar vast in Vancouver: volgende maand begint de rechtszaak over uitlevering aan de Verenigde Staten. Die beschuldigen Huawei van spionage, al zijn die aantijgingen nooit ondersteund door hard bewijs. Washington voert internationaal de druk op bondgenoten op om Huawei te weren bij aanbestedingen voor de aanleg van supersnelle internetverbindingen. Vandaag staat Huawei op de agenda in Brussel, waar Europese communicatieministers moeten beslissen of de Europese Unie voor een nieuw 5G netwerk met Huawei in zee gaat. Washington heeft al gedreigd landen die met 5G van Huawei werken, uit te sluiten van samenwerking op het gebied van nationale veiligheid en andere gevoelige dossiers.