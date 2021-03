Chinese hackers gebruiken Facebook voor infiltratie onder Oeigoeren in buitenland

Een Oeigoerse vrouw houdt een spandoek vast tijdens een demonstratie nabij het Chinese consulaat in Istanbul. Beeld AFP

Door overheidscensuur is Facebook in China slechts bereikbaar met speciale software, die voor Chinese burgers verboden is. De hackers behoren echter tot het bekende Chinese hackerscollectief Evil Eye, dat al langer bekend is door ondermijnende activiteiten die specifiek zijn gericht op de islamitische Oeigoerse minderheid. Oeigoeren en andere moslims worden in China blootgesteld aan intense digitale surveillance en bij de minste verdenking worden deze minderheden aan politieke heropvoeding onderworpen. Maandag kwam de Europese Unie nog met sancties tegen een viertal Chinese bestuurders die verantwoordelijk worden gehouden voor deze repressie.

Vanaf 2019 benaderde Evil Eye via Facebook zo’n vijfhonderd Oeigoerse journalisten, activisten en dissidenten, vooral in de Verenigde Staten, Canada, Syrië, Kazachstan en Turkije. Soms gebruikten ze nepaccounts, die bijna niet te onderscheiden zijn van de Oeigoerse en Turkse nieuwssites die Oeigoeren in het buitenland graag volgen. In sommige gevallen braken ze in op een bestaande, legitieme nieuwsgroep op Facebook die veel vertrouwen genieten onder Oeigoeren.

Een lid van de hackgroep Red Hacker Alliance op diens computer in het kantoor in Dongguan, in de zuidelijke provincie Guangdong in China. Beeld AFP

Gerichte acties

De hackers deden zich de afgelopen twee jaar met individuele nepaccounts ook voor als Oeigoerse activisten, studenten of journalisten. De hackers kozen hun slachtoffers zeer zorgvuldig: er was sprake van gerichte acties waarbij het doelwit uitgebreid werd bestudeerd, zodat de hackers precies wisten welke talen de betreffende Oeigoer beheerste en welk besturingsmechanisme op zijn computer en smartphone stond. Ze wonnen het vertrouwen van hun slachtoffers voordat ze links met spyware stuurden en verleidden hun doelwit op de link te klikken. Daarmee kregen de hackers toegang tot de computers en telefoons van honderden Oeigoeren, die vervolgens digitaal in de gaten werden gehouden.

Volgens de onderzoeksgroep FireEyes, die de infiltratie aan het licht bracht, waren de Chinese hackers ook buiten Facebook actief om Oeigoeren te bespioneren. In China zijn grote ict-bedrijven, zowel privé-ondernemingen als staatsbedrijven, die zich in opdracht van de Chinese regering bezighouden met allerlei online-activiteiten. Veel voorkomende werkzaamheden zijn het opsporen en censureren van berichten met politiek gevoelige inhoud en het manipuleren van de publieke opinie door het posten van grote aantallen positieve berichten over de communistische partij en de staat. Voor deze operatie bouwden twee bekende Chinese ict-bedrijven in opdracht van Evil Eye apps voor telefoons die draaien op Android. Het ging om gebedsdiensten, woordenboeken en andere onlinediensten die aantrekkelijk zijn voor Oeigoeren. Ook die apps zaten vol met malware om mee te kijken met de gebruiker van een computer of telefoon.