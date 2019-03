Chinese goths slaan terug na discriminatie in metro

Onlangs werd in die Zuid-Chinese stad een gothmeisje door de veiligheidscontrole eruit gepikt bij de ingang van de metro: haar blauwe oogschaduw en zwarte lippenstift zou passagiers ‘overstuur’ maken. Ze mocht de metro alleen in na het verwijderen van haar ‘angstaanjagende’ make-up. Ook werden haar zwarte kleren als ‘raar’ bestempeld.

Na veel gesteggel met de beveiliging mocht de student Xiaolin uiteindelijk toch de metro in. Na het incident vroeg ze zich op de Chinese twitterdienst Sina Weibo af wat wel en niet kan. ‘Ik wil niet beroemd worden. Ik wil alleen weten wat de grenzen voor zogenaamde ‘rare kleren’ zijn’, aldus Xiaolin.

Sinds 2015 weigeren metrobedrijven in verschillende grote Chinese steden mensen die verkleed zijn als spook, vampier of zombie. Dat is volgens partijkrant het Volksdagblad uit veiligheidsoverwegingen, nadat groepen verklede jongeren die naar halloweenfeestjes gingen, voor opschudding zorgden. Sommige passagiers schrokken, waardoor er commotie ontstond in de smalle en vaak overvolle metrostations. Dat leidt, aldus het Volksdagblad, tot verstoring van de openbare orde.

Goths in Guangzhou gingen in vol ornaat naar de metro en maakten een selfie om Xiaolin te steunen. ‘Dit zijn mijn normale uitgaanskleren. Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, dit is vrijheid en een mensenrecht’, aldus internetgebruiker 77Lilith. De actie kreeg bijval van bijna negenduizend Chinese goths. Ook liefhebbers van cosplay en de traditionele Chinese kledingstijl Hanfu maken selfies terwijl ze in de metro zitten. Onder de hashtag #selfieforGuangzhousubway komt er zelfs steun van buitenlandse goths.

Subculturen en alternatieve muziek hebben het niet gemakkelijk in China. Jeugdcultuur voegt zich er het beste naar het politiek correcte keurslijf dat de socialistische eenpartijstaat voorschrijft. ‘Positieve energie’ – vaderlandsliefde en een onwrikbaar geloof in de communistische partij is het devies. Jeugdcultuur wordt tot in de kleinste details gemanaged. Zo doet aanstormend zangtalent er goed aan tatoeages af te plakken, want die mogen niet op televisie, en hiphopgroepen worden gegarandeerd beroemd als ze propagandaslogans rappen.

Sommige jeugdculturen zijn zelfs officieel als ‘negatief’ bestempeld en bestreden. Zo is de subcultuur ‘sang’, die draait om zwarte humor, in de ban gedaan. Ook een passieve levenshouding die populair is onder de naam ‘boeddha-jeugd’ wordt door sociologen als ‘vergif’ bekritiseerd. Het gothicgenre is echter taai: met cosplay en Lolita-jurken overgewaaid uit Japan, heeft het een kleine, maar trouwe aanhang.

De Chinese staatsmedia beschrijven het incident niet als subcultuur, maar als ‘schoonheidsdiscriminatie’ van mensen die afwijken van het standaard modebeeld. Het metrobedrijf Guangzhou biedt nu excuses aan en heeft de leiding van het veiligheidsteam tijdelijk geschorst. De controleur die het gothmeisje tegenhield, krijgt extra training om te leren wat het verschil is tussen een horde als zombie uitgedoste feestgangers en een enkele serieuze goth.