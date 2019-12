Chinese dominee krijgt 9 jaar cel voor runnen van een ‘subversieve huiskerk’

Dominee Wang Yi. Beeld Pray for Early Rain Covenant Church

Wang Yi leidde een kerk met zo’n vijfhonderd leden in de zuidwestelijke stad Chengdu, genaamd de ‘Vroege Regen Verbondskerk’. Dit is geen officieel erkende kerk. De vrijheid van godsdienst die China officieel heeft, geldt alleen voor vijf toegestane religies die onder staatstoezicht staan.

China heeft zo'n 60 miljoen protestanten, waarvan naar schatting de helft een huiskerk verkiest boven de door de staat gecontroleerde kerk. Het christendom is een van de snelst groeiende religies in de Volksrepubliek. Door de populariteit groeien kleine bijeenkomsten in huiskamers uit tot kerken die zo groot zijn dat plaatselijke autoriteiten ze niet langer durven te gedogen. Zo had Wangs huiskerk in Chengdu niet alleen verschillende ruimtes voor diensten, maar ook een peuterspeelzaal, lagere school, boekwinkel en een seminarie. Die activiteiten waren niet geregistreerd – volgens de Vroege Regen Verbondskerk durfde geen enkel overheidsorgaan dat aan – zodat Wang ook is aangeklaagd wegens ‘illegaal ondernemerschap’.

Sinds de Chinese president Xi Jinping zes jaar geleden aan de macht kwam, heeft hij een beleid van ‘sinificatie van religie’ afgekondigd. Dat komt in de praktijk neer op meer controle door de communistische partij, die tot binnen de muren van tempels, moskeeën en kerken doordringt. Sommige provincies zetten de strengere aanpak kracht bij met grootschalige sloopacties van kerken, moskeeën of boeddhistische tempels, of dat nu officieel goedgekeurde godshuizen zijn of niet.

In dit steeds strenger wordende klimaat zijn geestelijk leiders zoals Wang Yi de Chinese overheid een doorn in het oog, zeker als ze zich tegen de Communistische Partij keren. ‘De Communistische Partij kan mijn lichaam doden maar niet mijn ziel’, is een van Wangs slogans op de Facebookpagina van de Vroege Regenkerk.

Wangs politieke standpunt draagt waarschijnlijk bij aan zijn forse straf. In de regel levert het vage vergrijp subversie tot vijf jaar cel op, maar bij een politiek gemotiveerd vonnis loopt dat snel op. Eerder werd tussen kerst en oud en nieuw in 2009 de wereldberoemde dissident Liu Xiaobo wegens hetzelfde vergrijp veroordeeld tot elf jaar.