Chinese corona-clip valt totaal verkeerd op Filipijnen

Beeld uit de op de Filipijnen gelanceerde Chinese videoclip lisang Dagat. Beeld RV

De Chinese ambassadeur had de tekst van de muziekvideo zelf geschreven en het lied – met delen in het Mandarijn en Filipijns – wordt gezongen door sterren als de Filipijnse zangeres Imelda Papin en de Chinese acteur Yu Bin.

Het nummer ‘Iisang Dagat’, oftewel ‘Eén Zee’ gaat over de moeilijke periode waarin het coronavirus overwonnen moet worden, maar ook over de hoop die aan de horizon gloort. Het refrein: ‘Vanwege jouw liefde die vloeit als de golven. Hand in hand zijn we op weg naar een heldere toekomst. Jij en ik zijn in één zee.’

De bijbehorende video toont beelden van de lockdown in de Filipijnen: veel lege straten, politieagenten met mondkapjes, burgers van wie de temperatuur wordt gecheckt. Daarna ziet de kijker een Chinese stad, gevolgd door Chinese hulppakketten (mondkapjes, testkits, rijst). Ook komen fragmenten voorbij van de Filipijnse president Duterte en verschillende van zijn ministers die de Chinese overheid bedanken voor de hulp. ‘Dit zullen we nooit vergeten’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Locsin. In de Filipijnen zijn ruim 7.500 besmettingen geconstateerd, 500 mensen zijn aan het virus overleden. De testcapaciteit is beperkt, dus het aantal besmettingen ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Zuid-Chinese zee

Hoewel de hulp door veel Filipino’s wordt gewaardeerd, kan de video op weinig sympathie rekenen: veel van de ruim 20 duizend commentaren zijn negatief. Dit komt vooral door de titel van het lied. ‘Eén Zee’ zou zomaar eens kunnen verwijzen naar de Zuid-Chinese zee, waar de Filipijnen en China al jaren over strijden.

China maakt aanspraak op grofweg 90 procent van deze zee – een claim die wordt betwist door de vijf andere landen die eraan grenzen, waaronder de Filipijnen en Vietnam. Ook veel Vietnamezen hebben onder de video een reactie achtergelaten.

De coronapandemie weerhoudt Beijing er niet van om zijn claims kracht bij te zetten. Een week geleden stuurde minister Locsin nog een formeel protest naar Beijing omdat het land een Filipijns marineschip met de radar van een oorlogsschip had gevolgd.

‘Eén Zee? Dit is nogal alarmerend’, schrijft een Filipino onder de video. ‘Wij zijn blij met de hulp tijdens deze crisis maar dat is dan ook alles. We zijn de Chinezen niks verschuldigd. Vertrouw nooit iemand die iemands territorium wil stelen.’

Volgens de Chinese ambassade is het lied opgedragen aan ‘iedereen die heeft bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus in beide landen, met name het Chinese team van medische experts in de Filipijnen’.

Getuige de vele afkeurende reacties en de commentaren onder de video is niet iedereen overtuigd. Zo schrijft iemand: ‘Misselijkmakend. Ik heb er geen woorden voor hoe verschrikkelijk ik me hierover voel.’