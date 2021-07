Chinese Communistische Partij viert 100ste verjaardag met strak geregisseerd propagandafeest

Chinese militairen wachten op het Tiananmenplein tot ze aan de beurt zijn in de parade. Beeld EPA

‘De honderd jaar sinds de oprichting van de Partij hebben bewezen dat er zonder CCP geen wederopstanding van China had kunnen zijn’, aldus Xi Jinping, naast president ook partijvoorzitter en aanvoerder van de militaire troepen. Hij staat op het balkon van de Poort van de Hemelse Vrede, draagt een grijs Mao shirt en oreert 65 minuten. ‘De geschiedenis en het volk hebben de CCP gekozen.’

Xi maakt van het jubileum gebruik om geschiedenis en toekomst aan elkaar knopen. Hij doceert hoe China onder de CCP van een geïsoleerde armoezaaier in een economische krachtpatser is veranderd, en hoe dit de CCP voorbestemd maakt om China verder te leiden. In Xi’s visie heeft China dit jaar het eerste deel van zijn ontwikkeling voltooid (een gematigd welvarende maatschappij), het tweede deel moet tegen 2049 volgen (een moderne socialistische staat). Dat kan alleen met de CCP.

Het is geen verrassende toespraak, eerder een bundeling van zijn bekende ideeën, maar met een extra felle nationalistische toets. ‘China zal nooit meer toelaten dat het door buitenlandse machten gekoeioneerd of onderdrukt wordt’, aldus Xi, verwijzend naar westerse landen die steeds vaker met China botsen. Hij lijkt niet van plan zich inschikkelijk op te stellen. ‘Wie het toch probeert, zal in een bloederige botsing komen met een stalen Chinese Muur van 1,4 miljard inwoners.’

Juichen op commando

De 70 duizend toeschouwers op het Tiananmenplein – delegaties van scholen, bedrijven en associaties – juichen en zwaaien geestdriftig met hun rode vlagjes als ze het horen. Op televisie levert het prachtige beelden op, afwisselend tussen eindeloze mensenmassa’s en geestdriftige gezichten op de voorste rijen, waar leden van de Jonge Pioniers en Communistische Jeugdliga zitten. Deze jonge partijaanhangers trainen al maanden voor deze dag, en zijn bedreven in enthousiaste blikken.

Meer naar achter op het plein gaat het er heel wat minder bezield aan toe. De toeschouwers zwaaien, klappen en juichen op commando telkens wanneer een camera voorbij glijdt, maar ze ogen nogal ongeïnteresseerd. Tijdens de toespraak van Xi vallen sommigen zelfs in slaap. Ze zitten ver van de actie, en de grote videoschermen staan met hun rug naar hen gericht. Meer dan toeschouwers zijn ze figuranten, opvulling in een televisiedecor dat de rest van China en de wereld moet overtuigen.

Wat mogelijk meespeelt, is dat velen door de extreme veiligheidsmaatregelen amper geslapen hebben. Journalisten moesten om 02.45 uur ‘s nachts, vijf uur voor aanvangsuur, verzamelen om door tal van bagage- en identiteitscontroles te komen. Vloeistoffen, voeding en – voor de Chinese toeschouwers – telefoons zijn verboden. Van sommigen worden zelfs de balpennen (vloeibare inkt!) afgenomen. Voor een partij die beweert alom geliefd te zijn, is het opmerkelijk hoe angstig ze is.

Maar ook al lijken veel toeschouwers niet erg begeesterd, ze zijn maar wat blij bij deze historische viering te zijn, want dat kan in China alleen maar gunstig uitpakken. Jiang Feng, een zakenman die lang in Europa heeft gewoond, laat een foto maken met een reuzegrote hamer en sikkel op de achtergrond. Hij is geen partijlid, maar weet dat goede partijrelaties in de zakenwereld kunnen helpen. ‘China is steeds machtiger’, zegt hij. ‘De partij geeft ons een gevoel van trots.’