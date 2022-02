Chinese burgers krijgen beloning als zij Hongkongers aangeven die illegaal de grens zijn overgestoken

Een testcentrum in Hongkong. De stad overweegt al zijn 7,5 miljoen inwoners te laten testen, nu het wordt overspoeld door omikrongevallen. Beeld Getty

De stad en speciale bestuurlijke regio Hongkong meldt dagelijks een recordaantal nieuwe besmettingen – woensdag waren er 6.116 nieuwe gevallen, er vielen 24 doden.

Op het Chinese vasteland, waar een streng zero-covidbeleid geldt, wordt gevreesd dat de besmettelijke variant zich vanuit Hongkong door de dichtbevolkte Parelrivierdelta verspreidt. In de Zuid-Chinese havenstad Zhuhai zijn al tien Hongkongers gearresteerd die illegaal met een boot naar het vasteland waren gereisd. Twee daarvan waren besmet met het virus. Iedereen die in contact is gekomen met mensen uit Hongkong wordt aangeraden zich onmiddellijk te laten testen.

Ook in de kleinere steden Jiangmen, Huizhou en Dongguan worden tips over illegaal uit Hongkong overgekomen reizigers beloond. Het gaat om personen die niet de voor toegang tot China verplichte quarantaine hebben doorstaan. Volgens de Hongkongse krant South China Morning Post is het aantal reizigers uit Hongkong naar het vasteland explosief gestegen, omdat mensen proberen de uitbraak in de voormalige kroonkolonie te ontvluchten. Zo zitten in het nabijgelegen Shenzhen alle quarantainehotels propvol met mensen die uit Hongkong komen.

Zorg onder druk

De omikronvariant overweldigt de zorg in Hongkong, dat twee jaar lang grote uitbraken wist te voorkomen door middel van strenge reisbeperkingen, verplichte quarantaine voor reizigers uit het buitenland en het isoleren van besmette patiënten in speciale ziekenhuizen.

De huidige uitbraak begon toen een reiziger omikron opliep tijdens een verblijf in een quarantainehotel. Daarna heeft het virus zich razendsnel verspreid, geholpen door de relatief lage vaccinatiegraad in Hongkong en de nieuwjaarsperiode, waarin mensen meer sociale contacten hebben en veel winkelen.

Patiënten slapen buiten het Caritas Medical Centre in Hong Kong. Binnen zijn geen bedden meer beschikbaar. Beeld AFP

De Chinese overheid heeft hulp aangeboden, onder meer met de bouw van een reusachtig tijdelijk ziekenhuis, maar op dit moment zijn er niet genoeg bedden in de isolatiefaciliteiten, waardoor zo’n 11 duizend besmette mensen nergens terecht kunnen. Het beddentekort in isolatiefaciliteiten veroorzaakt verwarring bij de reguliere zorg, die niet weet waar de nieuwe besmettingsgevallen heen moeten, terwijl de ziekenhuizen al worden overweldigd door de uitbraak. Zieken, vooral ouderen, liggen op bedden in de buitenlucht in nat en koud winterweer.

De Hongkongse autoriteiten aarzelen met het instellen van een lockdown voor alle 7,5 miljoen inwoners, een maatregel die op het Chinese vasteland al bij een zeer laag aantal besmettingsgevallen wordt genomen. Wel zouden alle Hongkongers binnenkort verplicht getest worden, maar daar is op dit moment nog geen testcapaciteit voor.