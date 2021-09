Chinees toezicht geeft bijna bankroete bouwgigant Evergrande marsorders

Een man rijdt langs het bouwproject Evergrande Cultural Tourism City, in Taicang, China. Beeld Aly Song / REUTERS

Dat hebben de financiële toezichthouders in Beijing het concern opgedragen. In uitvoerige instructies die ze de managers hebben gegeven staat ook dat Evergrande moet voorkomen dat het op korte termijn in gebreke blijft met het doen van betalingen.

De dreiging van een faillissement van Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro, houdt wereldwijd investeerders in de ban. Toenemende zorgen over het concern veroorzaken een uitverkoop op de Aziatische markten en onderstrepen hoe de crisis zich uitbreidt naar andere activa. Beleggers zetten zich schrap voor een cruciale betalingstermijn op donderdag. Het bedrijf moet 83,5 miljoen dollar (dik 71 miljoen euro) aan rente betalen op een obligatie van 2 miljard dollar. Een week later is de volgende betalingsdeadline.

Blijft het concern in gebreke dan kan dat de grootste schuldherstructurering in de geschiedenis van China veroorzaken.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal hebben autoriteiten in China lokale overheden gevraagd zich voor te bereiden op het eventueel omvallen van Evergrande. Zo zouden ze opdracht gekregen hebben uit te zoeken wat de financiële gevolgen zijn en in gesprek te gaan met lokale projectontwikkelaars. Daaruit valt op te maken dat Beijing niet van plan is de onderneming ten koste wat het kost te redden, ondanks de economische en sociale onrust die een bankroet zou veroorzaken.