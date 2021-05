Chinees Marskarretje toont eerste beelden van rode planeet

Het Chinese Marskarretje ‘Zhurong' heeft zijn zonnepanelen uitgeklapt en laadt zijn systemen op voor zijn 90 dagen durende verkenningstocht. Beeld AP

De succesvolle landing is een uitzonderlijke prestatie. Onze buurplaneet is een kerkhof vol mislukte missies, tot voor kort lukte het alleen de Verenigde Staten om Marskarretjes rond te laten rijden. ‘Zhurong’, vernoemd naar een vuurgod uit de Chinese mythologie, begint nu aan een ontdekkingstocht die minimaal 90 dagen moet duren.

China wil met de missie de wereld laten zien tot welke technologische staaltjes het land in staat is in de ruimte. Ook moet Zhurong helpen grote wetenschappelijke vragen op te lossen. Het karretje zal op het Marsoppervlak zoeken naar sporen van ondergronds water, een basisingrediënt voor (voormalig) leven op onze buurplaneet. Al langer bestaat het idee dat Mars miljarden jaren geleden óók een blauwe, natte planeet was waarop ooit leven heeft bestaan.

Terwijl Zhurong zijn eerste meters maakt, reiken de ambities van de Chinezen alweer verder. Zo wil het land een onbemande reis maken naar de sterren. Over een jaar of drie, vier, moeten twee sondes in de voetsporen treden van de Amerikaanse Voyager 1 en 2 uit de jaren zeventig, de enige door mensen gebouwde apparaten die de grenzen van het zonnestelsel hebben verlaten. Overigens denken ook de VS na over zo’n nieuwe interstellaire missie.