Chinees ijsberenhotel trekt veel gasten – en kritiek

Gasten kijken naar een ijsbeer in het pas geopende hotel. Beeld REUTERS

‘Of je nu eet, slaapt of aan het spelen bent, ijsberen houden je gezelschap.’ Met die wervende kreet op de Chinese sociale media lokt een hotel in de Noord-Chinese stad Harbin gasten voor een nachtje slapen met uitzicht op dierenleed. De kamers van ‘het allereerste ijsberenhotel ter wereld’ kijken uit op een krap bemeten verblijf met twee ijsberen.

In het wild zouden deze actieve dieren achttien uur per dag in beweging zijn en enorme afstanden afleggen – hun woongebieden bestrijken duizenden kilometers. In het ijsberenhotel hangen ze lethargisch op ijsschotsen van beton bij kleine poeltjes zwemwater. In een plaats om zich af te zonderen van het flitslicht van de mobiele telefoons van gasten lijkt niet voorzien – logisch, anders komt de belofte aan de gasten dat de ijsberen vierentwintig uur per dag beschikbaar zijn voor foto's in het gedrang.

Het ijsberenhotel is onderdeel van een attractiepark genaamd Polarland in Harbin, een stad in Chinees Siberië die bekend is door een winters ijslantaren-festival. Een van de ‘arctische bezienswaardigheden’, is een aquarium met de zieligste vissen en zeezoogdieren ter wereld. De publiekstrekkers zijn twee witte beluga’s van zes meter lang, in een zwembad dat zo klein is, dat ze er net met hun volle lengte inpassen.

Om bezoekers van Polarland meer mogelijkheden te geven om selfies met dieren in gevangenschap te maken, is vrijdag het ijsberenhotel geopend. Ondanks de prijzen - een overnachting kost op zijn minst 242 euro – zijn alle kamers de komende weken volgeboekt, aldus hotel-woordvoerder Yang Liu. Zij dekt zich in tegen eventuele kritiek van dierenbeschermingsorganisaties door te zeggen dat er óók nog een buitenverblijf is, waar de ijsberen hun benen mogen strekken, mits de beruchte Nood-Chinese luchtvervuiling niet te erg is.

Chinese winkelcentra en hotels zetten vaker dieren in als publiekstrekker, des te exotischer des te beter. Een aquarium met haaien bij de receptie geldt als gewoontjes in een land waar je kunt dineren met uitzicht op een atrium met Siberische tijgers, zoals in het peperdure Chimelong hotel in de Zuid-Chinese stad Guangzhou.

Protest tegen het ijsberenhotel is echter niet helemaal zinloos. In 2016 is het dierenwelzijnsorganisaties met een taaie lobby die twee jaar duurde, immers gelukt om het driejarige ijsbeertje Pizza, dat in een piepklein betonnen hokje in een lawaaierig winkelcentrum zat, te helpen. Na een golf van verontwaardiging is Pizza overgeplaatst naar een pooldieren-attractiepark in de Noord-Chinese stad Tianjin. Daar woont hij samen met zijn moeder in een iets royaler bemeten hok van 200 vierkante meter. Volgens Humane Society International, de dierenwelzijnsorganisatie die de drijvende kracht was achter de campagne om Pizza uit het winkelcentrum te bevrijden, gaat het iets beter met deze ijsbeer.