China ziet Pelosi’s bezoek aan Taiwan als ernstige provocatie: ‘China accepteert dit absoluut niet’

Chinese schepen op een beeldscherm in Beijing. Beeld REUTERS

Het bezoek van de Amerikaanse Congresdelegatie ‘heeft een ernstige impact op het politieke fundament van de Chinees-Amerikaanse betrekkingen en vormt een grove inbreuk op de Chinese soevereiniteit en territoriale integriteit’, schrijft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Volgens het ministerie heeft Pelosi geen rekening gehouden met de sterke Chinese bezwaren en betekent haar actie ‘een grote politieke provocatie’ die China ‘absoluut niet accepteert’.

Pelosi is geen onderdeel van de Amerikaanse regering, maar wel een prominente politicus. In het geval van een calamiteit is ze zelfs de tweede in lijn om president Biden op te volgen. De Amerikaanse regering heeft steeds benadrukt dat het niet verantwoordelijk is voor de keuze van Pelosi om Taiwan te bezoeken, maar daar heeft China geen boodschap aan. ‘De Amerikaanse uitvoerende macht heeft de verantwoordelijkheid om een dergelijk bezoek te stoppen’, staat in de verklaring.

Het ministerie waarschuwt dat China alle nodige maatregelen zal nemen en dat de Amerikaanse zijde en de Taiwanese ‘separatistische troepen’ de gevolgen daarvan zullen moeten dragen. Eerder vanavond kondigde de Chinese Defensie ‘gerichte militaire operaties’ als reactie op het bezoek aan, zonder verdere details prijs te geven. Ook zullen vanavond al grootschalige legeroefeningen op land en op zee rondom Taiwan van start gaan en zijn er rakettests aangekondigd.

‘De levendige democratie van Taiwan’

Pelosi brengt deze week een bezoek aan verschillende landen in Oost- en Zuidoost-Azië. Tot op het allerlaatste moment bleef het onzeker of ze ook naar Taiwan zou gaan, vanwege de mogelijke Chinese represailles. Na aankomst in Taipei publiceerde Pelosi een verklaring waarin ze de redenen van haar keuze om toch te gaan toelicht. Volgens haar is de Amerikaanse steun aan de ‘levendige democratie van Taiwan’ belangrijker dan ooit, ‘nu de wereld voor de keuze tussen autocratie en democratie staat’.

America’s solidarity with the 23 million people of Taiwan is more important today than ever, as the world faces a choice between autocracy and democracy. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2 augustus 2022

Dit soort uitspraken stoten China nou juist tegen het verkeerde been. Volgens China ondermijnt Pelosi met haar bezoek ‘de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan’ en geeft ze ‘een ernstig verkeerd signaal aan de Taiwanese separatistische troepen’. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt Amerika steeds ‘de Taiwan-kaart te spelen’ om de macht van China in te perken.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie die steeds opnieuw steun bij Amerika zoekt voor haar ‘onafhankelijkheidsagenda’. Volgens China gaat het om een interne kwestie, waarmee de VS zich niet moeten bemoeien. ‘Het is het gemeenschappelijke streven en de heilige verantwoordelijkheid van alle Chinese zonen en dochters om de volledige hereniging van het moederland te realiseren. De wil van het volk mag niet worden getrotseerd, en de trend van de tijd kan niet worden gekeerd’, aldus de verklaring.

‘Onofficiële betrekkingen’

De Verenigde Staten hanteren al sinds de jaren ‘70 het Eén China-beleid. Daarmee erkennen de VS de Volksrepubliek China onder leiding van de Communistische Partij als enige wettige vertegenwoordiger van China en nemen voor kennisgeving aan dat de Chinezen Taiwan als hun grondgebied beschouwen. In China wordt dat beleid nogal eens geïnterpreteerd alsof de VS de Chinese claim op Taiwan erkennen, maar dat is niet zo. De VS onderhouden onofficiële betrekkingen met Taiwan en steunen het eiland onder meer met wapenleveringen.

Die balanceeract maakte decennialang betere relaties tussen China en de VS mogelijk, maar de toenemende Chinese agressie richting Taiwan leidde tot waarschuwingen van Amerikaanse kant en zelfs tot de toezegging van president Biden dat de VS Taiwan zullen verdedigen in het geval van een Chinese militaire aanval. Toch zegt de Amerikaanse regering niet van het Eén China-beleid af te willen wijken. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt nu dat de VS moet stoppen het ene te zeggen en precies het omgekeerde te doen.

In Taiwan is ondanks de risico’s wel heel positief gereageerd op het bezoek. Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken plaatste foto’s op sociale media van de ontvangst en bedankte Pelosi voor haar steun. Persbureau AP sprak mensen die zich bij het hotel van Pelosi hadden verzameld. ‘Ik denk dat dit alle Taiwanezen heeft aangemoedigd. Ondanks de grote druk uit China, koos ze voor democratie en vrijheid en kwam ze op moedige wijze naar Taiwan’, zei Pan Kuan. ‘Ze is een held.’