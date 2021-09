China zet nieuwe aanval op cryptomunten in: verbod op handel en delven

In een bitcoinfabriek in China werken computers aan het delven van de cryptomunt. Beeld AFP

China heeft een hartgrondige afkeer van alle soorten cryptomunten. Het gordijn van anonimiteit dat over transacties hangt, wil de Chinese overheid maar wat graag ophalen. Ook het energieslurpende delven, dat nodig is om transacties veilig te laten verlopen, is het land al langer een doorn in het oog. China geeft liever ruimte aan de door de overheid ontwikkelde digitale yuan, waarvan het alle transacties kan volgen.

In mei opende de Chinese regering daarom de aanval op de cryptovaluta. Betalingsdiensten mochten transacties met de munten niet langer faciliteren. Op Weibo, het Chinese Twitter, ging een reeks accounts die informatie over de muntenhandel gaven op zwart. Ondertussen verspreidden Chinese media allerlei negatieve berichten over oplichtingspraktijken en andere criminele activiteiten rondom de cryptomunten. Enkele Chinese provincies besloten al eerder tot een verbod op delven.

Als gevolg van de nieuwe verboden zakte de koers van de bitcoin vrijdag met zo’n 9 procent, al krabbelde hij in de middag weer wat op. ’s Avonds schommelde de waarde van de munt rond de 36 duizend euro, ruim 2 duizend euro lager dan aan het begin van de dag.

Eerdere pogingen

In 2013 en 2017 deed China soortgelijke pogingen om de handel in cryptomunten aan banden te leggen, maar het lukte niet om de digitalemuntenmarkt volledig te elimineren. Het verbod dat de Chinese bank vrijdag afkondigde, is harder dan de twee eerdere. Volgens de bank zal de regering nu ‘resoluut ingrijpen bij speculatie met virtuele valuta’.

‘In de geschiedenis van de regulering van de cryptomarkt in China is dit het meest directe, meest uitgebreide regelgevingskader met het grootste aantal betrokken ministeries’, zegt Winston Ma, adjunct-professor aan de New York University School of Law, tegen persbureau Reuters.

Digitale yuan

Met de door de Chinese bank zelf uitgegeven digitale yuan (e-CNY) hoopt het land van president Xi Jinping de Amerikaanse dollar in het mondiale financiële verkeer van de troon te stoten. Met de digitale yuan kan China bijvoorbeeld gemakkelijker handelen met het door Amerikaanse sancties getroffen Iran.

Zeven jaar geleden is China begonnen aan de ontwikkeling van de eigen digitale munt. Inmiddels houdt het steeds grootschaligere proeven om het gebruik ervan aan de ‘echte’ wereld te toetsen. In verscheidene miljoenensteden kunnen bewoners met de munt bijvoorbeeld een hamburger in de McDonald’s kopen.

De aanpak van de cryptomunten past bij de manier waarop China zijn grootste techreuzen aanpakt. Sinds een paar jaar werkt het land aan een overkoepelend raamwerk met wetten en toezichthouders voor privacy, antitrustvorming en dataveiligheid. Verscheidene techbedrijven zijn aan banden gelegd: fintechbedrijf Ant Group moest zijn beursgang afblazen en e-commercegigant Alibaba kreeg een miljardenboete voor monopolievorming.

Nederlandse kritiek

Ook in Nederland klinken stemmen om de bitcoin en andere cryptovaluta in de ban te doen. In juni riep directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau het kabinet op de cryptomunten te verbieden. Volgens Hasekamp is een crash van de digitale munten onvermijdelijk. ‘Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos’, schreef hij in een essay in Het Financieele Dagblad.