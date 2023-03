China zet in op groei van een bescheiden 5 procent, verhoogt defensie-uitgaven

Premier Li Keqiang maakt een buiging voorafgaand aan zijn toespraak op het Chinese Volkscongres in Beijing. Beeld REUTERS

De Chinese overheid stelt zich voor 2023 een doel van ‘ongeveer 5 procent’ economische groei, een bescheiden herstel na de zware ontwrichting van de economie door zerocovidlockdowns in 2022. Dat zei uitgaand premier Li Keqiang zondag op de openingsdag van het jaarlijkse Nationaal Volkscongres in Beijing, in een ingetogen werkrapport.

De Chinese overheid zegt dit jaar prioriteit te geven aan economisch herstel, maar zet voorzichtig in, met het laagste groeidoel in ruim een kwarteeuw. In 2022 mikte Beijing nog op 5,5 procent groei, maar het strandde door vastgoedcrisis en eindeloze lockdowns op 3 procent, zowat het laagste in een halve eeuw. ‘Het is dit jaar essentieel om prioriteit te geven aan economische stabiliteit’, zei Li voor het Volkscongres, het bijna drieduizend leden tellende Chinese parlement.

Over de auteur

Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

De Chinese economie toonde in de eerste twee maanden van dit jaar een stevig herstel, maar Beijing is zich ervan bewust dat dit een tijdelijke heropleving kan zijn. Het kampt met hindernissen in binnen- en buitenland: tegenvallende export door vertragende wereldgroei, restricties uit de Verenigde Staten, een vastgoedcrisis en hoge jeugdwerkloosheid. In het werkrapport kwam het woord ‘moeilijkheden’ dit jaar achttien keer voor, tegenover acht keer vorig jaar.

Buitenlandse investeringen

Beijing kan door zijn hoge schuldenlast slechts beperkt inzetten op overheidsinvesteringen, het traditionele instrument in China om economisch herstel te bevorderen. Volgens Li ligt de prioriteit van de overheid bij het stimuleren van de binnenlandse consumptie, het aantrekken van buitenlandse investeringen, en het vergroten van het vertrouwen in de markt. Het werkrapport bevatte weinig concrete aanwijzingen hoe het in 2022 geschade vertrouwen zal worden hersteld.

Premier Li Keqiang leest zondag het werkrapport van de regering voor tijdens de opening van het Volkscongres. Beeld AP

Op dit Volkscongres, de eerste parlementsbijeenkomst na het Partijcongres van eind vorig jaar, vindt bovendien een politieke generatiewissel plaats. Marktgerichte technocraten, zoals uitgaand premier Li Keqiang, maken plaats voor vertrouwelingen van partijvoorzitter Xi Jinping, zoals beoogd premier Li Qiang. Die voerde vorig jaar de chaotische en door machtspolitiek gedreven lockdown in Shanghai aan. Veel investeerders vragen zich af of Xi’s ideologische koers nog ruimte laat voor pragmatisme.

Daarnaast staat later deze week een ingrijpende hervorming op de agenda van het Volkscongres. Daarbij zou de Chinese Communistische Partij belangrijke regeringsbevoegdheden naar zich toetrekken zoals technologie, financieel toezicht en veiligheid. Zo’n herschikking van bevoegdheden onder de Partij kan het beleid stroomlijnen, maar kan het ook ondoorgrondelijk en onvoorspelbaar maken. Dat is niet bevorderlijk voor het marktvertrouwen.

Defensie-uitgaven

Op het Volkscongres werd ook bekend dat de Chinese defensie-uitgaven in 2023 met 7,2 procent zullen stijgen, naar 210 miljard euro. Dat is hoger dan het Chinese gemiddelde van de voorbije jaren, maar lager dan de groei van de defensie-uitgaven van rivaliserende grootmacht Verenigde Staten. Op een persconferentie zaterdag zei de woordvoerder van het Volkscongres dat de stijging een respons was op ‘complexe veiligheidsuitdagingen’.

In het werkrapport werden bedekte toespelingen gemaakt op de Chinese spanningen met het Westen. Zo werd technologische zelfvoorzienigheid een prioriteit genoemd, in reactie op ‘externe pogingen om China’s ontwikkeling tegen te houden’. Op de persconferentie zaterdag, waar alle vragen waren voorgekookt, informeerde een Russische journalist naar de relaties tussen China en Europa, waarna de woordvoerder kon inkoppen dat Europa zich beter niet te veel inlaat met de VS.