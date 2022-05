podcast de kamer van klok

China-correspondent Leen Vervaeke zit in een onofficiële lockdown in Beijing. Hoewel de regels worden gepresenteerd als ‘aanbevelingen’, is het beleid in werkelijkheid veel strenger dan het in Nederland ooit was. Hoe ziet het leven voor de inwoners er nu uit? Daarnaast vertelt Leen over de nieuwe bewijzen dat kampen voor Oeigoeren zijn opgezet als zwaarbeveiligde gevangenissen.