China woest op Arsenal-speler Mesut Özil vanwege tweet over schendingen mensenrechten

Özil riep moslims op om het zwijgen over het lot van geloofsgenoten in Xinjiang te doorbreken. Beeld BSR Agency

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City werd niet uitgezonden door de Chinese staatsomroep en Chinese streamingdiensten zoals PTTV. In plaats daarvan werd een opgenomen match van Arsenals rivaal Tottenham vertoond. China is een van de belangrijkste klanten van de Premier League, met contracten voor uitzendrechten ter waarde van 700 miljoen dollar over de komende drie jaar.

Özil had mede-moslims opgeroepen de stilte te doorbreken over het lot van geloofsgenoten in de westelijke provincie Xinjiang, waar volgens een schatting van de Verenigde Naties tot 1 miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden in kampen zijn geïnterneerd. Volgens China zijn het slechts opleidingscentra waar mensen ‘op vrijwillige basis’ extremistisch gedachtegoed afleren. Beijing rechtvaardigt die aanpak door te zeggen dat er al drie jaar geen terroristische aanslagen zijn geweest.

‘Oost-Turkestan, de bloedende wond van de islamitische wereld’, twitterde Özil boven een afbeelding van een blauw en witte vlag – het symbool van Oeigoerse activisten voor een eigen staat, Oost-Turkestan. China reageert al furieus op kritiek op het Xinjiang-beleid, maar die vlag vindt Beijing onvergefelijk. Daarmee zou Özil zich achter ‘extremisme en separatisme’ scharen.

‘Zeer ongepast’

De Chinese staatsmedia worstelen met hoe ze de nationalistische verontwaardiging tegen Özil verder kunnen opzwepen zonder precies te vertellen wat hij over Xinjiang zegt. ‘Te gevoelig om te vermelden’, ‘zeer ongepast’: daar moeten Chinese internetgebruikers het mee doen, maar het is genoeg om ze massaal aan het schelden te krijgen over ‘de vieze mier’ Özil. Fans verbranden shirtjes met zijn rugnummer, de speler is geschrapt als karakter in onlinespelletjes en zijn fan-website is gesloten.

Özil werd onder meer geschrapt als karakter in online-voetbalspellen. Beeld Reuters

Beijing zet toegang tot de Chinese groei-economie steeds vaker in als wapen om te voorkomen dat buitenlandse sportclubs, bedrijven en universiteiten nadelige uitspraken over China doen. Eerder beledigde een manager van de Amerikaanse basketbalclub Houston Rockets Beijing tot op het bot door zijn steun voor anti-Chinese demonstranten in Hongkong uit te spreken. Sindsdien waagt geen Chinees sportmedium zich aan de Houston Rockets. De organisator van de basketbalcompetitie NBA is al zeven miljoen dollar aan Chinese sponsorcontracten kwijt en dat is pas het begin: als ook de meerjarige contracten worden opgezegd, kan de NBA 20 miljoen dollar aan inkomsten mislopen. China zou hebben geëist dat de NBA de manager ontslaat.

Ook nu roepen Chinese fans op tot het ontslag van Özil. In een poging de schade te beperken liet Arsenal Özil vallen. ‘Als voetbalclub hanteert Arsenal het principe dat we niet bij politiek betrokken raken’, aldus een verklaring van de club in het Chinees op de Chinese twitterdienst Sina Weibo. Vorige week tweette Héctor Bellerín, een andere Arsenal-speler, over de Britse verkiezingen, maar daar reageerde Arsenal niet in het openbaar op.

Of de club voldoende afstand van Özil heeft genomen om de lucratieve Chinese markt te behouden is de vraag. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken nodigde Özil uit om langs te komen in Xinjiang, zodat de middenvelder met eigen ogen kan zien dat hij ‘verblind en misleid’ is.

#环球时报Editorial: Chinese people should be fully aware that what @MesutOzil1088 did is a clown show. It is necessary to criticize his post, but there is no need to make a big issue out of it. https://t.co/cdtwMvH8e8 pic.twitter.com/QMPmjENDJo — Global Times (@globaltimesnews) 16 december 2019