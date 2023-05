China wil voor 2030 mens op de maan zetten en is hard op weg grootste ruimtemacht te worden

Billboard met afbeeldingen van Chinese astronauten in het Jiuquan Satellite Launch Center in het noordwesten van China. Beeld AP

Het nationale ruimtevaartagentschap CSNA maakte de plannen maandag bekend tijdens een persconferentie voorafgaand aan de lancering van een nieuwe bemanning naar ruimtestation Tiangong, de Chinese tegenhanger van internationaal ruimtestation ISS. Dat ruimtestation tekent de positie van China als steeds belangrijkere ruimtemacht, zowel op het gebied van wetenschappelijke ontdekkingsdrang, bemenste ruimtevaart als militaire ruimtetechnologie.

‘De maanlandingfase van het Chinese bemande maanexploratieprogramma is begonnen. Ons hoofddoel is om Chinese astronauten voor 2030 naar de maan te sturen’, zei Lin Xiqiang, vice-voorzitter van het nationale ruimtevaartagentschap CSNA maandag tijdens de bijeenkomst.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij die eerste missie zullen naar planning twee astronauten landen op de maan en ongeveer zes uur op het oppervlak rondlopen, vertelde Lin. Net als bij Apollo 11 in 1969 zal één astronaut in een baan om de maan blijven in een servicemodule. Het land wil op de maan wetenschappelijk onderzoek doen, een communicatiesysteem ontwikkelen en technologieën testen die op termijn een langduriger verblijf van astronauten mogelijk moeten maken.

Veel van de technologie voor die eerste Chinese maanlanding is momenteel nog in ontwikkeling. Zo werken de Chinezen onder meer aan een nieuwe maanraket, de Long March 10, een nieuw bemand ruimtevaartuig, een maanlander en een ruimtepak geschikt voor maanbezoek. De Long March 10 zal naar verwachting in 2027 een eerste testvlucht uitvoeren. Het programma ontpopt zich qua tijdlijn als een serieuze concurrent van het Amerikaanse Artemis-programma, waaraan ook Europa deelneemt. Dat wil rond dezelfde tijd de eerste vrouw en persoon van kleur op het maanoppervlak zetten.

Robotwagentjes

De maanlanding moet voor China het eerste hoogtepunt worden van wat zich de afgelopen jaren ontpopte tot een bijzonder succesvol maanprogramma. Het land liet bijvoorbeeld meerdere robotwagentjes landen op onze kosmische buur. Op die technologische prestatie bijten veel andere landen vooralsnog hun tanden stuk. Onder meer Japan, Israël en India slaagden er bijvoorbeeld recent niet in hun landers in één stuk op het grijze maangruis te laten ploffen. In 2020 wist China bovendien voor het eerst sinds de Apollo-missies materiaal van de maan richting aarde te vervoeren.

De eerste bemenste missies richting de maan moeten uiteindelijk culmineren in een permanente maanbasis. In het volgende decennium moet die al vorm krijgen, in eerste instantie nog bestierd door maanrobots, maar uiteindelijk ook bewoond door mensen. China is actief op zoek naar landen die met hen willen samenwerken bij hun groeiende maanambities. Rusland sloot zich eerder al bij hen aan.