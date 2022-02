China wil niet meer opschuiven naar het Westen, zoveel hebben de Winterspelen wel duidelijk gemaakt

De Chinese vlag wordt gehesen tijdens de slotceremonie van Olympische Winterspelen. Beijing heeft met deze Spelen duidelijk gemaakt dat niemand meer om China heen kan. Beeld AFP

‘Een verwezenlijking voor China en nog meer voor de wereld’, noemde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de Winterspelen dit weekend. ‘Een heel geslaagd evenement, dat een diepe indruk nalaat’, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. De Zweedse schaatser Nils van der Poel, winnaar van twee gouden medailles, was na terugkeer uit Beijing minder lovend: ‘Volstrekt onverantwoord om de Spelen te geven aan een land dat de mensenrechten zo duidelijk schendt.’

Het contrast in de eindevaluaties van de Winterspelen, waarvan zondag de slotceremonie werd gehouden, is tekenend voor de enorme verdeeldheid waarin het evenement plaatsvond. Alles – van de gastenlijst tot de covidregels, van gemuilkorfde sporters tot het Russische dopingschandaal – zette in de verf hoezeer de spanningen rond China zijn toegenomen. De kloof tussen Beijing en westerse overheden is zo groot dat soms nog nauwelijks sprake lijkt van een gedeelde werkelijkheid.

Voor Beijing waren de Spelen een doorslaand succes: het eerste grote internationale sportevenement tijdens de pandemie dat zonder vertraging plaatsvond, daarmee het succes aantonend van het Chinese zerocovidbeleid. Dit bleek in de olympische bubbel: van de ruim zesduizend sporters en teamleden testten er 185 positief, de meesten bij aankomst op de luchthaven. Voor hen volgde een strenge quarantaine, maar de Spelen bleven gevrijwaard.

Geen politieke protesten

Ook fijn voor Beijing: de Spelen vonden plaats zonder politieke protesten, en sporters hielden zich aan het advies om politieke opmerkingen voor thuis te bewaren. Natuurlijk waren er akkefietjes, maar niets wat gastland China in grote verlegenheid bracht. Terwijl Beijing iedereen voorhield de Spelen niet te politiseren, greep een Chinese woordvoerder een IOC-persconferentie aan om ‘leugens’ over Xinjiang en Taiwan te weerleggen. De definitie van ‘politiseren’ blijkt voor interpretatie vatbaar.

De grootste opsteker voor Beijing was natuurlijk de sportieve prestatie: vijftien medailles, waarvan negen gouden, en een derde plaats in de medaillespiegel. Dat is beter dan verwacht, en zonder meer indrukwekkend voor een land waar zeven jaar geleden amper aan wintersport werd gedaan. Volgens staatsmedia reflecteert die medaillespiegel de toegenomen macht van China: ‘De kracht van het land maakte deze ontwikkeling tot machtige sportnatie mogelijk.’

Ook westerse kijkers zagen gestroomlijnde Spelen en mooie prestaties, maar velen zagen ook een keerzijde van die medaille: een gastenlijst vol autocratische leiders, een NOS-correspondent die tijdens een live uitzending door beveiligers werd weggeduwd, een opbod van veiligheidsmaatregelen die op veel meer berekend leken dan enkel een virus. Ze zagen persconferenties met voorgekookte vragen en ontwijkende antwoorden, toneelstukken om de schijn van persvrijheid op te houden.

Ze zagen hoe Beijing lak had aan westerse kritiek. Tijdens de openingsceremonie werd de vlam aangestoken door een Oeigoerse sporter, zogenaamd omwille van haar prestaties, al werd ze kort daarna geloosd uit het Chinese langlaufteam. Twee dagen later werd tennisster Peng Shuai, wier MeToo-beschuldiging in de doofpot is gestopt, opgevoerd in de olympische bubbel. Ze dineerde met IOC-baas Bach, gaf een interview en zat in het publiek, om daarna in quarantaine te verdwijnen.

Russische ‘vriend’ Poetin

En ze zagen president Xi de banden aanhalen met zijn Russische ‘vriend’ Poetin, terwijl die een enorme troepenmacht langs de grens met Oekraïne opbouwde. In plaats van het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden, waar China doorgaans bij zweert, klonk het nu dat Russische ‘veiligheidsbelangen’ de troepenopbouw legitimeerden en dat de angst voor een inval ‘westerse sensatiezucht’ was. Opvallend: ook het Russische dopingschandaal kreeg in China nauwelijks aandacht.

Op zichzelf is dit allemaal niet nieuw: de toenemende assertiviteit van China tekent zich al jaren af. Maar het podium van de Winterspelen maakte nog wat duidelijker zichtbaar wat dat voor het Westen betekent. China is niet bereid om meer in de richting van het Westen op te schuiven, maar verwacht nu dat het Westen het omgekeerde doet. Dat leidt onvermijdelijk tot confrontatie tussen twee erg verschillende waardensystemen.

Beijing heeft met deze Winterspelen in ieder geval zijn punt kunnen maken: in het Nieuwe Tijdperk van Xi Jinping kan niemand om de wensen van China heen. Of zoals de Chinese regering en Communistische Partij het zondag verwoordden in felicitaties aan de Chinese sporters: ‘Jullie uitstekende prestatie heeft het patriottisme vergroot van China’s zonen en dochters in de hele wereld, en geeft de hele partij en het hele land kracht om te bouwen aan de weg naar socialisme voor het Nieuwe Tijdperk.’