‘China wil helemaal geen eerlijke beschrijving van de werkelijkheid, maar alleen kritiekloze verheerlijking’

Oproerpolitie gebruikt pepperspray tegen journalisten tijdens een demonstratie in Hongkong. Beeld AFP

Het wordt voor buitenlandse correspondenten in China elk jaar moeilijker om hun werk te kunnen doen, schrijft de Foreign Correspondents Club of China (FCCC) in haar jaarrapport. Dat geldt dus ook voor jou, maar wat moeten we ons daar in de praktijk eigenlijk bij voorstellen?

‘Jeetje, nu moet ik snel met een voorbeeld komen… Nu, eind vorig jaar maakte ik een verhaal over armoedebestrijding, en daarvoor ging ik naar een klein dorpje in de bergen van Sichuan. Dat was eerst een paar uur vliegen, daarna acht uur autorijden, en vervolgens nog twee uur klimmen. Ik had mijn best gedaan om niet in het oog te lopen van de lokale autoriteiten omdat je dan direct ‘begeleiding’ krijgt aangeboden van iemand die goed in de gaten houdt wat mensen je vertellen, en dat was zowaar gelukt. Maar eenmaal in het dorpje bleek dat iedereen uitdrukkelijke orders had gekregen niet met buitenlandse journalisten te praten zonder dat de overheid daarvoor op papier toestemming had gegeven. Uiteindelijk is het wel gelukt om de reportage te maken, maar het kostte heel veel extra moeite.’

Correspondenten vertellen hier niet graag over; is dat uit vrees om zelf problemen te krijgen?

‘Journalisten vinden het altijd al lastig om over zichzelf te praten, maar voor correspondenten in China is dat extra ingewikkeld, omdat het hen kwalijk kan worden genomen als zij kritiek hebben op de overheid. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat lezers het weten. Zij zouden, alsof ze een soort bijsluiter hebben gekregen, bij elke reportage uit China in hun achterhoofd moeten houden dat mensen tijdens een interview zelden het achterste van hun tong laten zien. Het lukt een correspondent nooit om volledig in beeld te krijgen hoe de zaken in China precies gaan.’

Jij werkt al drie jaar in China. Is het in die periode lastiger geworden?

‘Jazeker. Je moest altijd wel voorzichtig werken, zeker bij onderwerpen die nu eenmaal gevoelig liggen. Maar het lijkt alsof alles tegenwoordig gevoelig ligt , dat onderwerpen waar mensen in het begin nog wel gemakkelijk over spraken, nu ook moeilijk worden. ’

Zoals?

‘In Shanghai, bijvoorbeeld, moeten inwoners hun afval gaan scheiden, en bij de vuilcontainers staan vrijwilligers die mensen uitleggen hoe dat werkt. Het leek mij een leuk verhaal, en ik kon me niet voorstellen dat dit onderwerp problemen op zou leveren, maar die vrijwilligers bleken niet met mij te durven praten. We hebben uiteindelijk een vijftigtal mensen benaderd, voordat één van hen erover wilde vertellen.’

Op welk moment begon China de touwtjes bij buitenlandse correspondenten strakker aan te trekken?

‘Daar is niet iedereen het over eens. Vaak wordt 2012 als het keerpunt aangemerkt, het jaar dat Xi Jinping president werd van China. Anderen zeggen dat het al eerder begon, na de Olympische Spelen van 2008. Zeker is dat de beperkingen de laatste jaren steeds groter worden.’

Waarom denk je dat China dat doet?

‘China is sowieso een controlestaat. Dat het nu erger wordt, heeft met zoveel verschillende factoren te maken: de spanningen die toenemen tussen het Westen en China bijvoorbeeld, maar ook het feit dat China economisch en politiek steeds machtiger wordt, en zich niet wil laten vertellen hoe het zich moet gedragen. Daarin stelt het land zich steeds assertiever op. Westerse ideeën over persvrijheid worden afgewezen: de media worden geacht in de pas te lopen, en er is steeds minder tolerantie voor buitenlandse journalisten die dat niet doen. Zij worden direct als bevooroordeeld beschouwd.’

Zit daar iets in?

‘Natuurlijk zijn daar voorbeelden van, maar ik denk dat het argument iets te gemakkelijk wordt gebruikt. We kunnen plaatsen niet bezoeken, en mensen niet spreken omdat op voorhand wordt gesteld dat we bevooroordeeld zijn. Maar de Chinese overheid wil helemaal geen eerlijke beschrijving van de werkelijkheid, ze wil een kritiekloze verheerlijking.’

Heeft de overheid al gereageerd op het rapport van de FCCC?

‘Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken liet op de dagelijkse persconferentie weten het rapport ‘ongegrond’ te vinden, en journalisten niets in de weg te leggen, tenzij die zich bezondigen aan ‘ideologische vooringenomenheid’. Dat is de standaardreactie van Beijing als er kritiek is op inbreuken op de persvrijheid.’

Wat verwacht je voor de toekomst? Gaat het voor jou de komende jaren nog lastiger worden om je werk te doen?

‘Ik vrees van wel. Naar aanleiding van wat ik de afgelopen drie jaar heb gezien, is er geen reden om aan te nemen dat de overheid haar standpunt gaat herzien. De digitale mogelijkheden tot controle worden ook steeds sterker, wat het nog lastiger voor ons gaat maken om gaten te vinden in de verdedigingslinie. En dan gaat het niet om onze eigen veiligheid, maar vooral over de gevolgen die het voor Chinezen kan hebben als je met hen spreekt. Je wilt niemand in de problemen brengen.

‘Het is natuurlijk zorgwekkend. China is op dit moment de tweede economie ter wereld, zal over een tijd de eerste economie worden, en krijgt steeds meer invloed. Dan is het juist belangrijk om zo’n land goed te begrijpen.’