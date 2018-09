China weigert marineschip VS toe te laten tot Hongkong in oplaaiende ruzie tussen beide grootmachten

De relatie tussen de VS en China verslechtert met de dag. Na de oplaaiende handelsruzie, slaat Beijing nu op militair gebied terug om Washington te straffen. China weigert een Amerikaans marineschip toe te laten tot Hongkong. Ook is een bezoek van de bevelhebber van de Chinese marine aan Washington afgezegd.

Het Amerikaanse amfibieschip USS Wasp tijdens een trainingsoefening in 2011 op de Atlantische Oceaan. Foto U.S. Navy

Met deze maatregelen wil China de VS onder druk zetten om sancties in te trekken tegen het Chinese leger. Tot grote woede van Beijing werd de Chinese krijgsmacht vorige week gestraft door Washington omdat het Russische wapens had gekocht.

Deze sancties zijn mogelijk op grond van een nieuwe wet die vorig jaar in de VS werd aangenomen. De regering-Trump wil zo, via een omweg, de regering-Poetin straffen voor de bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de annexatie van de Krim en de Russische rol in Syrië.

China eiste meteen intrekking van de sancties maar Washington wil van geen wijken weten. Beijing kocht sinds vorig jaar tien geavanceerde Su-35-gevechtsvliegtuigen en delen van een luchtverdedigingssysteem in Rusland. Door de sancties wordt het nu aanzienlijk moeilijker voor de Chinezen om high tech militair materieel te kopen in Rusland.

Het Amerikaanse amfibieschip USS Wasp tijdens de Amerikaanse trainingsoefening Bold Alligator 2012 vanuit Norfolk in de Verenigde Staten. Foto U.S. Navy

‘Koude Oorlog-mentaliteit’

Een Chinese topdiplomaat, Wang Yi, deed woensdag een beroep op de Amerikanen om niet te vervallen in een vijandige ‘Koude Oorlog-mentaliteit’. Maar met de strafmaatregelen laat Beijing zien dat het niet erover peinst om gas terug te nemen. Omgekeerd steekt de regering-Trump deze dagen niet onder stoelen of banken dat het China, behalve op handelsgebied, ook op militair terrein steeds meer ziet als een strategische bedreiging.

Twee Chinese Su-35-gevechtsvliegtuigen tijdens een patrouille vlakbij Taiwan. De VS straffen de Chinezen voor de aankoop vorig jaar van tien Russische Su-35's. Foto AP

De VS zullen ‘de consequenties moeten aanvaarden’ als de sancties tegen het Chinese leger niet worden ingetrokken, zo waarschuwde het ministerie van Defensie in Beijing. Volgens de Chinese regering hebben de VS niet het recht om zich te bemoeien met de militaire samenwerking met de Russen.

V riendschapsbezoeken

Het Amerikaanse amfibie-aanvalsschip USS Wasp, dat 2.200 mariniers kan vervoeren, zou volgende maand een havenbezoek brengen aan Hongkong. Amerikaanse marineschepen van de Zevende Vloot, waaronder vliegdekschepen, brengen al decennialang vriendschapsbezoeken aan de havenstad ter onderbreking van oefeningen op zee.

Het Amerikaanse amfibie-aanvalsschip USS Wasp (onder) tijdens een oefening in de Filippijnse Zee. Foto U.S. Navy

Op dinsdag werd ook bekend dat de hoogste commandant van de Chinese marine, die voor een bezoek is aan de VS, door Beijing werd teruggeroepen. Viceadmiraal Shen Jinlong, een vertrouweling van president Xi Jinping, zou deze week na een militaire conferentie in Rhode Island worden ontvangen op het Pentagon door het hoofd van de marineoperaties.

Verder besloten de Chinezen militair overleg met de VS over het verbeteren van de communicatie tussen beide Defensie-ministeries af te zeggen. Dit overleg zou dinsdag plaatsvinden in Beijing. Het Pentagon reageerde op diplomatieke toon op de Chinese strafmaatregelen.

‘Wij hebben een lange geschiedenis van succesvolle bezoeken aan Hong Kong en wij gaan ervan uit dat dit zal voortduren’, aldus een woordvoerder over het weren van de USS Wasp. Met de boycot van het schip slaat Beijing ook terug voor het intrekken eerder dit jaar van een uitnodiging aan de Chinese marine om mee te doen aan een grote oefening in de Stille Oceaan.

De groeiende irritatie tussen beide landen weerhoudt Trump er niet van om voor de tweede keer sinds zijn aantreden een wapendeal met Taiwan te sluiten. Nadat hij vorig jaar al akkoord was gegaan met de verkoop van wapens ter waarde van 1,4 miljard dollar, werd dinsdag een tweede wapendeal van zo’n 300 miljoen dollar bekend. China, dat Taiwan beschouwt als een opstandige provincie, waarschuwde direct voor ‘ernstige schade’ aan de betrekkingen als de deal doorgaat.