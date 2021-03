China waarschuwt militaire bewind in Myanmar: bescherm onze bedrijven

In brand gestoken Chinese fabrieken in de buitenwijken van Yangon. Beeld EPA

Liefst 32 fabrieken die in Chinese handen zijn, zouden volgens de Chinese krant Global Times zijn vernield. Twee Chinese werknemers raakten daarbij gewond. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken drong er bij de autoriteiten op aan het geweld te stoppen.

Afgelopen weekeinde vielen zeker 50 doden door kogels van de veiligheidstroepen. Een groot aantal daarvan werd gedood in Hlaingthaya, een wijk van Yangon waar een reeks Chinese bedrijven het doelwit werden van brandstichting.

Anti-Chinese sentimenten

De toch al sluimerende anti-Chinese sentimenten onder de bevolking worden aangewakkerd door de verontwaardiging over de weigering van Beijing het harde optreden van de militairen te veroordelen.

Een van de leiders van de protestbeweging, Thinzar Shunlei Yi, zei dat haar landgenoten de Chinezen niet haten, maar had wel begrip voor de woede van de betogers. Volgens haar moeten de Chinese autoriteiten hun steun voor de militairen staken als ze ‘werkelijk bezorgd zijn voor de onderlinge betrekkingen en de Chinese bedrijven’.

De diplomatieke vertegenwoordiging van Taiwan gaf de eigenaars van Taiwanese bedrijven in Myanmar het advies de vlag van het eiland uit te hangen om te voorkomen dat ook zij het doelwit van anti-Chinese aanvallen zouden worden.

Aung San Suu Kyi

Ironisch is dat de militaire de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi er juist van beschuldigen dat zij de deur veel te wijd heeft opengezet voor China. Op hun beurt hadden de Chinese autoriteiten niet zoveel op met de militairen die zij naar verluidt corrupt en wispelturig vinden.

Suu Kyi, die op een onbekende plaats wordt vastgehouden, zou eigenlijk vandaag voor de rechter verschijnen op beschuldiging van het overtreden van de coronamaatregelen en corruptie. Maar de zitting werd op het laatste moment uitgesteld. Volgens het militaire bewind zou Suu Kyi een grote hoeveelheid geld en goud hebben aangenomen, maar de oppositie noemt die aanklacht uit de lucht gegrepen.

Aanhangers van de NLD-partij van Suu Kyi hebben woedend gereageerd na berichten dat een prominente NLD-activist die vorige week werd opgepakt, blijkt te zijn overleden nadat hij vreselijk was gemarteld. Tegen zijn familie hadden de militairen gezegd dat Zaw Myat Lynn op een hek met scherpe punten was gevallen bij een poging te ontsnappen.

Maar uit foto's van zijn lijk blijkt volgens The Guardian dat hij voor zijn dood was gemarteld, onder meer met een mes. Ook zouden zijn folteraars kennelijk een chemische substantie in zijn mond hebben gegoten waardoor zijn tong was verschrompeld en zijn tanden ontbraken.

Ook een andere vooraanstaande medewerker van Suu Kyi die door de militairen was opgepakt, is in detentie overleden. Maar de omstandigheden van zijn dood zijn nog onduidelijk.