China vervangt minister van Buitenlandse Zaken, die al een maand niet in het openbaar was gezien

Persconferentie in maart met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang. Beeld Noel Celis / AFP

De benoeming van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken vond dinsdag plaats tijdens een abrupt aangekondigde vergadering van het Permanent Comité van het Chinese Nationale Volkscongres. President Xi Jinping heeft de afzetting bij decreet toegestaan.

Chinese staatsmedia geven geen reden voor Qins vertrek. Een woordvoerder van het ministerie zei maandag nog dat ze ‘geen informatie’ had over Qin. Gespeculeerd wordt dat hij wordt gestraft vanwege politieke redenen of vanwege een vermeende affaire met een prominent tv-figuur.

Qin werd voor het laatst gezien op 25 juni toen hij in Beijing een ontmoeting had met de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Andrei Rudenko. Zijn afwezigheid viel twee weken later op toen hij niet kwam opdagen bij een internationale top in Indonesië. ‘Gezondheidsproblemen’ was het korte excuus van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vertrouweling van Xi

De 57-jarige politicus wordt gezien als een vertrouweling van president Xi. De twee zouden elkaar goed hebben leren kennen in Qins tijd als woordvoerder van Buitenlandse Zaken, toen hij veel van Xi’s reizen organiseerde. Vervolgens werd hij na amper twee jaar als Chinees ambassadeur in de Verenigde Staten gepromoveerd tot een van de jongste ministers van Buitenlandse Zaken ooit. Dat hij andere, meer ervaren kandidaten passeerde was volgens kenners een signaal van het grote vertrouwen van de Chinese leider in de diplomaat.

Na slechts zeven maanden op de post wordt Qin nu vervangen door Wang Yi, die hij in december vorig jaar verving. Wang, die al tussen 2013 en 2022 diende als minister van Buitenlandse Zaken, was op het moment van de interne wisseling chef buitenlandbeleid van de Communistische Partij. Hiermee bezette hij in de regering een hogere positie dan Qin.

De laatste tijd nam Wang de taken van Qin al waar. Zo was hij deze week aanwezig op een belangrijke bijeenkomst van BRIC-landen in Zuid-Afrika, in aanloop naar een top van de leiders in Johannesburg volgende maand.

In het kader van Xi’s anticorruptiecampagne zijn in het verleden andere hooggeplaatste Chinese functionarissen uit de openbaarheid verdwenen, zoals toenmalig Interpolbaas Meng Hongwei. Na een bezoek aan China in 2018 werd Hongwei een tijd lang niet meer gezien. Twee jaar later werd hij veroordeeld voor omkoping. Sindsdien zit hij een straf uit van dertien jaar.