China versoepelt coronarestricties: meer internationale vluchten en kortere hotelquarantaine bij aankomst

In Beijing laten Chinezen zich testen bij een mobiel station. Chinees personeel dat in aanraking komt met personen of goederen uit het buitenland, moet elke dag een test ondergaan. Beeld REUTERS

De versoepeling werd dinsdag aangekondigd, in het kader van een algemene aanpassing van de covidrichtlijnen van de Chinese Nationale Gezondheidscommissie. Het is de negende keer sinds het begin van de covidpandemie dat deze richtlijnen worden bijgewerkt. De kortere quarantaineduur geldt ook voor ‘contacten’ van besmette personen. Die worden in China in isolatie opgesloten.

Volgens de nieuwe richtlijnen moeten inkomende reizigers eerst zeven dagen hotelquarantaine uitzitten, en daarna drie dagen ‘thuisobservatie’. Voorheen was dit respectievelijk veertien en zeven dagen. ‘Thuisobservatie’ varieert in de praktijk van een voortzetting van de hotelquarantaine tot een thuisquarantaine met lichte controle, afhankelijk van de strengheid van de lokale overheid.

Quarantaineduur omlaag, meer verplichte tests

De nieuwe quarantaineduur is volgens Chinese media niet alleen een versoepeling. Terwijl de duur naar beneden gaat, verhoogt China het aantal verplichte PCR-tests: van vijf keer in veertien dagen naar zes keer in tien dagen. Chinees personeel dat in aanraking komt met reizigers of goederen uit het buitenland, moet iedere dag getest worden.

China versoepelt ook het zerocovidbeleid binnen de landsgrenzen. Zo wordt de indeling van wijken in medium- of hoogrisicozones, als zij meer dan één of tien gevallen tellen, iets sneller afgeschaald, zodat de inwoners minder lang in lockdown zitten. Voor Chinese steden met medium- en hoogrisicozones gelden vaak reisrestricties, die hierdoor ook sneller kunnen verdwijnen. Overigens zijn er tal van andere regels waardoor inwoners nog steeds lang in lockdown kunnen belanden.

Economische neergang door lockdown

De versoepelingen volgen na maanden van economische neergang in China, veroorzaakt door lockdowns en reisrestricties. Buitenlandse bedrijven waarschuwen al langer voor de negatieve impact van de reisrestricties op het Chinese investeringsklimaat. Volgens het invloedrijke financiële medium Yicai zullen de nieuwe regels een ‘betere balans tussen epidemiebestrijding en economische ontwikkeling’ mogelijk maken.

De versoepelingen lijken ook bedoeld om de druk op de lokale overheden te verminderen, voor wie het zerocovidbeleid een enorme inzet van middelen en personeel vergt. Tijdens een grote uitbraak kan de quarantaine voor ‘contacten’ verder verlaagd worden tot vijf dagen hotel plus vijf dagen thuis. Tijdens de lockdown in Shanghai moesten contacten veertien dagen in quarantainecentra verblijven, wat de lokale overheid miljarden euro’s kostte.

Reizen naar China blijft moeilijk

Ondanks de versoepelingen blijft reizen naar China erg moeilijk. Naast Chinezen worden alleen buitenlanders met een werk- of familievisum toegelaten, en vluchten zijn schaars en duur. Begin 2022 gingen er per week 408 internationale vluchten van en naar China, ongeveer 2 procent van het aantal voor covid. Bovendien worden voortdurend vluchten geannuleerd, als strafmaatregel voor luchtvaartmaatschappijen die meer dan vijf positieve passagiers aan boord hebben.

Volgens Yicai zouden er de komende tijd extra internationale vluchten komen. De gehalveerde quarantaineduur leidt tot een verdubbeling van de capaciteit in de quarantainehotels in China, wat meer internationale vluchten mogelijk maakt. Nieuwe vluchten naar vooral (Centraal-)Azië zijn al aangekondigd, evenals een vlucht tussen Shenzhen en Moskou.