China verlaat Architectuur Biënnale uit woede over Xinjiang-onderzoek met Nederlandse inbreng

Presentatie van het onderzoek ‘Investigating Xinjiang’s Network of Detention Camps’ van architect-onderzoeker Alison Killing, met links het werk van de Nederlandse tekenaar Jan Rothuizen. Beeld Killing Architects

Volgens het Italiaanse nieuwsplatform Decode39 trekt China zich terug van de Biënnale, zijn diners afgelast en weigerde de ambassadeur van China in Italië de opening van het Chinese paviljoen in Venetië bij te wonen.

Het onderzoek naar detentiekampen is gedaan door architect en onderzoeksjournalist Alison Killing. Als journalist won ze in 2021 de Pullitzer Prize. Het onderzoek dat in Venetië wordt getoond op video en met een grote tekening van Rothuizen, is gemaakt vanuit haar onderzoeksbureau in Nederland. In het werk Investigating Xinjiang’s Network of Detention Camps, gebruikt Killing architectonische kennis, luchtfoto’s, onderzoeksrapporten en getuigenissen om de vele kampen te in kaart te brengen waar China criticasters van het regime opsluit. China ontkent het bestaan van die kampen.

Over de auteur

Bob Witman schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over architectuur, design en grafische vormgeving

In een VN-rapport uit 2022 wordt veel overtuigend bewijs voor het bestaan van die kampen opgevoerd. ‘Killing heeft daar stevig uit geput’, zegt Rothuizen. ‘Ze werkt heel secuur.’ Rothuizen maakt voor Venetië een wandvullende tekening van een Chinees kamp. ‘Mijn tekenstijl is normaal een beetje vrij, maar hier moest alles kloppen. Killing was heel streng. Als ze niet zeker weet dat ze iets kan bewijzen, moest het weg.’ De makers hebben geen officiële reactie van de Chinezen ontvangen. In een reactie doet de ambassade van China in Rome het project af als ‘fake news.’