China verbiedt Winnie de Poeh-film: de teddybeer lijkt teveel op president Xi

Knuffelbaar of stevig gebouwd? De vergelijking met Winnie de Poeh valt bij het Chinese staatshoofd niet in goede aarde.

Hij geldt als een van de meest geliefde dieren van de boekenwereld: teddybeer Winnie de Poeh. Maar die liefde houdt op bij de Chinese regering, want die heeft de nieuwe Poeh-verfilming verboden. Reden: de teddybeer heeft te veel weg van de huidige president Xi Jinping. Met het verbod toont Xi zich opnieuw de sterke man van China die geen kritiek duldt – en al helemaal geen spot.

Dat de Disney-film ‘Christopher Robin’ niet in de Chinese bioscopen te zien zal zijn, heeft alles te maken met een Chinese internetgrap, waarin president Xi met Poeh wordt vergeleken. Die grap ontstond in 2013, toen Xi op staatsbezoek ging bij de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. Een foto van de forse (of knuffelbare?) Xi en de ranke Obama werd naast een afbeelding van Winnie de Poeh en zijn vriend Teigetje gezet.

Obama als Teigetje

Humor, vonden Chinese internetgebruikers. Sindsdien werd de internetmeme dan ook alleen maar populairder. Zoals Obama zijn dubbelganger in Teigetje vond, werd de Japanse premier Shinzo Abe later vergeleken met de ezel Iejoor (hun diepe wallen hebben ze gemeen).

Het Chinese regime kon en kan er niet om lachen. Het beklijvende beeld van Xi-als-Poeh bracht de Chinese censors ertoe afbeeldingen van de beer bewust te verwijderen van het internet.

Sinds zijn aantreden in 2013 heeft president Xi zijn greep op de Chinese communistische partij en de Chinese samenleving aanzienlijk verstevigd. Ook zijn controle over media en internet groeide sterk.

Letter ‘N’ verbannen

In aanloop naar een wetswijziging die de weg vrijmaakte voor Xi om onbeperkt als president te dienen, verpakten internetgebruikers hun kritiek met de vergelijking ‘n > 2’. Het leidde de censors ertoe de letter ‘N’ tijdelijk van het internet te verbannen.

Xi’s opmars ging bovendien gepaard met de ontwikkeling van een persoonlijkheidscultus, een scherp contrast met het kleurloze imago van zijn voorgangers. De verering rondom zijn persoon uit zich niet alleen in een beeld van Xi als gezaghebbend leider, maar vooral ook als een bijna koddige vaderfiguur van de natie.

Een aantal jaren geleden werd in een veelvoud aan liedjes zijn huwelijk met First Lady Peng Liuyuan bezongen. De president werd met een bijnaam steeds vaker ‘Papa Xi’ genoemd. In 2014 werd hij zelfs door staatsmedia als lieflijke cartoon afgebeeld, in een graphic die zijn reisschema als president uitlichtte.