China treft coronavirus aan op diepgevroren voedsel, Nieuw-Zeeland onderzoekt link met nieuwe uitbraak

Vlees en vis op een markt in Beijing. China vermoedt dat de uitbraak op een markt in juni kan zijn veroorzaakt door besmetting via bevroren voedsel. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De kippenvleugeltjes met het virus erop werden aangetroffen in de Zuid-Chinese stad Shenzhen. Het monster zou zijn genomen van het oppervlak van het vlees. Tests bij mensen die in aanraking waren gekomen met het kippenvlees waren allemaal negatief. Niettemin waarschuwen de Chinese autoriteiten consumenten voorzichtig te zijn met diepgevroren voedselproducten.

Woensdag meldden Chinese staatsmedia dat het coronavirus in de oostelijke provincie Anhui was aangetroffen op de verpakking van diepvriesgarnalen uit Ecuador. Een dag eerder werd bekend dat het in de havenstad Yantai in de provincie Shandong was ontdekt op de verpakking van geïmporteerd zeefruit. Na vergelijkbare vondsten in de havens van Xiamen en Dalian had China in juli al de import van drie Ecuadoraanse garnalenproducenten opgeschort.

Het coronavirus dook zoals bekend eind vorig jaar op op een voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan. China ging eind juni scheepscontainers met vlees en visproducten van overzee intensief controleren nadat een nieuwe uitbraak was getraceerd naar een voedselmarkt in Beijing, en er verdenkingen rezen dat voedsel in vrieshuizen een besmettingsbron zou kunnen zijn. Vleesimporten uit diverse landen, waaronder Brazilië, worden sindsdien tegengehouden.

De nieuwe uitbraak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland werd woensdag door een regeringsfunctionaris gelinkt aan geïmporteerde voedselproducten. Een van de gezinsleden van het besmette cluster werkt in een koelpakhuis waar geïmporteerd ingevroren voedsel wordt opgeslagen. Tien van de veertien nieuwe coronagevallen zijn werknemers van het koelhuis of gezinsleden.