China stuurt recordaantal straaljagers naar Taiwan

Twee dagen achter elkaar stuurde China recordaantallen militaire vliegtuigen in de richting van Taiwan: op vrijdag 38 toestellen, en op zaterdag 39. Ze kwamen zo dichtbij dat Taiwan zich genoodzaakt voelde om zelf ook straaljagers de lucht in te sturen, en het luchtafweergeschut in stelling te brengen.