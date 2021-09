Nieuws

China stopt met bouw van kolencentrales in het buitenland

China zal geen kolencentrales meer bouwen in het buitenland. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping tegen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd. Op dit moment is China ‘s werelds grootste financier van koolcentrales buiten de eigen landsgrenzen. Ook in eigen land wordt nog zwaar op kolen geleund.