China stapt naar WTO om exportverbod chipmachines

De productie van chips in een fabriek in Huai'an in het oosten van China. Beeld VCG via Getty Images

Het Nederlandse kabinet liet vorige maand weten de export van machines naar China verder aan banden te leggen, vanwege zorgen om nationale en internationale veiligheid.

Door de maatregelen mag ASML zijn op een na geavanceerdste chipmachines niet meer zomaar aan Chinese bedrijven verkopen. Voor de modernste apparatuur gold al een exportverbod. Het kabinet is bang dat China de machines gebruikt voor ‘ongewenste toepassingen’. In de praktijk betekent dat volgens experts vooral militaire toepassingen en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Beijing liet na de aankondiging van het besluit direct weten dat het zich ertegen zal verweren, omdat de maatregel in strijd zou zijn met internationale handelsverdragen. China beschuldigt Washington ervan een ‘technologische alleenheerschappij’ te willen stichten. Nederland stelde het exportverbod in onder druk van de VS. De Chinese regering wil dat de drie landen de WTO informeren over de afspraken, zodat ze onderzocht kunnen worden.

Het kabinet wil de nieuwe regels voor de zomer verankeren in een wet. Vanaf dat moment moet ASML voor de export van de nieuwere machines toestemming vragen. Per geval zal dan ‘een specifieke afweging’ worden gemaakt.

Wereldmarktleider

Het kabinet zegt de komende maanden uit te zoeken hoe het kan zorgen dat China nog wel geavanceerde consumentenelektronica kan maken met de machines van ASML, maar geen intelligente wapensystemen. Nederland en Japan zijn wereldmarktleider bij de productie van geavanceerde chipmachines.

Experts verwachten dat China door de westerse maatregelen grote achterstand zal oplopen bij de ontwikkeling van geavanceerde computerchips. Deels doordat het land niet langer kan beschikken over de modernste machines, maar ook doordat het waarschijnlijk geen onderhoud meer kan plegen aan bestaande chipmachines. Onderhoud wordt ook door de leveranciers gedaan en ook dit zal vermoedelijk onder het verbod vallen.

China noemt de westerse vrees voor misbruik ongegrond, omdat het louter vreedzame toepassingen ontwikkelt met de technologie van onder meer ASML.