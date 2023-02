China speelt een gewaagd spel, balancerend tussen Rusland en het Westen

De Chinese partijbaas voor Buitenlandse Zaken Wang Yi was afgelopen week in Moskou op bezoek bij de Russische president Poetin. Beeld Reuters

Een jaar na de Russische invasie in Oekraïne voerde Beijing deze week een opmerkelijk diplomatiek offensief. Terwijl de Amerikaanse president Joe Biden in Kyiv zijn Oekraïense evenknie Zelensky opzocht, schoof China’s partijbaas voor Buitenlandse Zaken Wang Yi in Moskou aan bij president Poetin. Op de Veiligheidstop in München kondigde Wang Yi met veel aplomb een ‘vredesvoorstel’ aan, dat vrijdag een summier twaalfpuntenplan bleek, met vooral herhaling van China’s bekende standpunten.

Dat twaalfpuntenplan – van 850 woorden, ongeveer even lang als dit artikel – is niet geloofwaardig als onpartijdig vredesvoorstel. Beijing bewijst weliswaar lippendienst aan de Oekraïense soevereiniteit, maar verdedigt tegelijk het Russische beroep op ‘legitieme veiligheidsbelangen’, en legt de schuld voor de invasie bij de Navo en Verenigde Staten. Beijing maant het Westen te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne, maar rept niet over een terugtrekking van Russische troepen.

Jorge Toledo, hoofd van de Europese delegatie in China, zei vrijdag op een persconferentie dat het Chinese plan niet beschouwd kon worden als een ‘vredesvoorstel’. Zhanna Leshchynska, zaakgelastigde van de Oekraïense ambassade in Beijing, zei dat China zijn neutraliteit kan bewijzen door Rusland onder druk te zetten de oorlog te stoppen. China onthield zich donderdag bij de stemming van een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die daartoe opriep.

‘Steviger dan Mount Tai’

Maar hoeveel kritiek ook, Beijing houdt vast aan zijn positie van ‘pro-Russische neutraliteit’. Wang Yi herhaalde in Moskou dat de Chinees-Russische banden ‘steviger zijn dan Mount Tai’, een heilige berg in China. En Beijing weigert nog steeds van een invasie of oorlog in Oekraïne te spreken, maar heeft het over een crisis of conflict. De Chinese leider Xi Jinping sprak het afgelopen jaar verschillende keren met Poetin – en hij zou dit voorjaar zelf naar Moskou reizen – maar niet één keer met Zelensky.

Beijing heeft de oorlog in Oekraïne niet gewild, maar probeert die zo goed mogelijk naar zijn hand te zetten: het steunt zijn ideologische medestander Rusland diplomatiek en economisch, en profiteert van lagere energieprijzen. Het probeert Europa niet al te zeer te schofferen, om de handel en import van technologie niet in gevaar te brengen. En het blijft op de Navo en VS inbeuken, om zo de huidige wereldorde te ondermijnen. Het beste scenario voor Beijing is dat Rusland en de VS elkaar uitputten, terwijl het zelf niets hoeft te doen.

De Chinese tussenpositie is ingewikkeld, maar kan op lange termijn succesvol blijken. De boodschap dat de oorlog te lang aansleept en de hoge voedsel- en energieprijzen onhoudbaar zijn, krijgt veel bijval in landen in het mondiale Zuiden en in sommige landen in Midden-Europa. Niet toevallig deed Wang Yi op zijn diplomatieke tour ook Hongarije aan. Als de oorlogsmoeheid toeslaat, zoudenmeer landen zich kunnen aansluiten bij China’s ‘vredesplan’, waarbij economisch herstel voorrang krijgt op territoriale integriteit.

Beijings nachtmerriescenario

Maar China’s strategie kan ook verkeerd uitpakken. Beijings nachtmerriescenario is dat Rusland een zware nederlaag lijdt en het Westen versterkt uit de oorlog komt. Die vrees zou berichten kunnen verklaren van Amerikaanse inlichtinge ndiensten over Chinese intenties om wapens aan Rusland te leveren. Het is moeilijk in te schatten of die berichten waarheidsgetrouw zijn of deel uitmaken van een politiek spel. Nu al levert China computerchips en commerciële drones aan Rusland, en het zou die ruimte kunnen oprekken. Het weekblad Der Spiegel berichtte vrijdag dat een Chinees privébedrijf de verkoop van militaire drones aan Rusland overweegt.

Tegelijk zou de Chinese overheid hiermee een enorm risico nemen. Bij militaire steun aan Rusland kan Beijing geheid op westerse sancties rekenen, terwijl de Chinese economie er nu al niet florissant voor staat. Ze ruïneert dan ook zijn zorgvuldig gecultiveerde imago van vreedzame grootmacht, al aangetast door eerdere Amerikaanse aantijgingen over spionageballonnen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde zelfs dat Chinese wapenleveringen tot een nieuwe wereldoorlog kunnen leiden.

Het illustreert de gespannen internationale verhoudingen bij het ingaan van het tweede oorlogsjaar in Oekraïne. Beijing beschuldigt de VS ervan een ‘proxy war’ in Oekraïne te voeren, maar houdt zich met zijn ‘vrede op Russische voorwaarden’, zijn grootschalige economische steun aan Rusland en zijn voortdurende haatcampagnes aan het adres van de Navo en VS zelf evenmin aan zijn zelfverklaarde neutraliteit. China mag bedreven zijn in zijn balanceeract, de rest van de wereld dreigt door het woelige gemanoeuvreer behoorlijk uit haar evenwicht te raken.

Hoe de oorlog in Oekraïne afloopt, wie als winnaar en verliezer eindigt, welke grootmacht er garen bij spint, is nog ongewis. Maar één ding is duidelijk: een ‘vredesplan’ dat slechts aan één zijde als vredig wordt ervaren, brengt een oplossing voor de oorlog in Oekraïne niet dichterbij.