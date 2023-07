China slaat terug in chipoorlog met het Westen en beperkt export cruciale aardmetalen

Magneetplaten waarvoor bijzondere metalen uit China nodig zijn. Beeld Getty Images

Chinese exporteurs mogen de aardmetalen gallium en germanium vanaf augustus niet zonder exportvergunning aan het buitenland verkopen. Dit ‘ter bescherming van de nationale veiligheid’, aldus het ministerie van Handel in Beijing maandag.

Gallium en germanium zijn belangrijk voor technologie die de Europese Unie nodig heeft voor de overgang naar schonere energie. Deze grondstoffen zitten in chips van onder meer elektrische auto’s en mobiele telefoons. Gallium bijvoorbeeld zorgt ervoor dat batterijen minder snel leeglopen. Fabrikanten van glasvezelkabels en infraroodtechnologie gebruiken germanium. Ook de defensie-industrie heeft deze twee grondstoffen nodig.

Nederland is met Japan en Duitsland de grootste afnemer van Chinees gallium, volgens Chinese douanegegevens in het economische nieuwsmedium Caixin. Germanium gaat vooral naar de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk en Duitsland. Als China minder aardmetalen uitvoert, moeten die landen op zoek naar alternatieve leveranciers.

Gallium en germanium zijn ook zonder China te verkrijgen, bijvoorbeeld als bijproduct van zink- of steenkoolwinning. Zuid-Korea, Rusland en Japan produceren kleine hoeveelheden, maar de meeste landen hebben de zwaar vervuilende industrie om zelf deze aardmetalen te maken niet paraat. De verwachting is dan ook dat op korte termijn prijsstijgingen en tekorten de internationale productieketens kunnen verstoren.

Strategische kennis

De Europese Commissie is ‘bezorgd’ over de maatregel, die volgens een woordvoerder ‘niets te maken heeft’ met veiligheidsvraagstukken. De wereldwijde exportbeperking lijkt eerder een vergelding voor maatregelen van de Verenigde Staten, Nederland en Japan. Deze landen weigeren China machines voor productie van hoogwaardige chips te leveren uit angst dat via de handel strategisch belangrijke kennis bij het Chinese leger terechtkomt. De populistische Chinese partijkrant Global Times legt een direct verband tussen de aardmetalen-exportbeperking en Chinese ‘ontevredenheid’ over het Nederlandse besluit over ASML.

Ondanks recente initiatieven om de westerse afhankelijkheid van Chinese aardmetalen te verminderen, zoals het opstarten van een mijn in Zweden, komt 90 procent van alle aardmetalen nog steeds uit China. Voor gallium is dat zelfs 94 procent.

De plotselinge aankondiging heeft Chinese producenten en hun afnemers overvallen. Chinese fabrikanten zeggen maandagnacht te zijn overspoeld met orders van buitenlandse klanten die voorraden aanleggen voordat de nieuwe regels ingaan. De aandelenkoersen van Chinese mijnbouwbedrijven schoten omhoog omdat investeerders forse prijsstijgingen op de wereldmarkt verwachten.

Geopolitieke rivalen

Helemaal uit de lucht vallen komt de exportbeperking niet. Al veel langer wordt voorspeld dat Beijing zijn bijna-monopolie met aardmetalen zal inzetten om geopolitieke rivalen te treffen. Het is een beproefd middel: in 2010 kreeg Japan wegens oplopende spanningen over een grensgeschil langere tijd geen Chinese aardmetalen meer. De Japanse regering begon destijds met het aanleggen van strategische voorraden van aardmetalen. Ook Zuid-Korea en Taiwan zeggen genoeg gallium en germanium op voorraad te hebben.

De nieuwe maatregel is mogelijk een voorproefje voor ingrijpendere Chinese exportbeperkingen: China kan de lijst met exportbeperkingen naar believen uitbreiden met een reeks echt onvervangbare minerale grondstoffen zoals lithium, als de Amerikaanse regering een breder front in de techoorlog opent. Washington zou volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal op het punt staan de toegang tot bepaalde cloud-diensten van Amazon en Microsoft, waarbij hoogwaardige chips met kunstmatige intelligentie worden ingezet, moeilijker te maken voor Chinese bedrijven.

De timing van de Chinese exportbeperking is dan ook geen toeval: donderdag bezoekt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen Beijing. Het is onduidelijk of Washington haar bezoek laat doorgaan. Beijing stelde dinsdag een bezoek van EU-buitenlandchef Josep Borell volgende week voor onbepaalde tijd uit.