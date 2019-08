China slaat terug en legt aankoop landbouwproducten uit VS stil

Dat besluit kwam als een verrassing voor de Chinese leiders. Het Chinese ministerie van Handel noemde Trumps nieuwe invoerheffing op bijna 270 miljard euro aan Chinese importgoederen een ‘ernstige schending’ van de afspraken die Trump en de Chinese president Xi Jinping in juni in Osaka hadden gemaakt.

Met de tegenmaatregel hoopt de Chinese regering Trump onder druk te zetten een stap terug te doen. De maatregel is een zware slag voor de Amerikaanse boeren die toch al te lijden hebben onder de tarievenoorlog tussen de VS en China. Vooral de Amerikaanse sojaboeren klagen dat het voortbestaan van hun bedrijven op het spel staat als de handelsoorlog nog lang voortduurt. Met het naderen van de presidentsverkiezingen in 2020 is dat riskant voor Trump: hij heeft het platteland nodig om zijn herverkiezing zeker te stellen.

Als gebaar van goede wil had de Chinese regering onlangs nog laten weten dat het meer soja uit de VS zou invoeren, maar die toezegging is nu van de baan. Trump klaagde al eerder dat de Chinezen zich niet houden aan de belofte van president Xi om meer soja van Amerikaanse boeren af te nemen. In plaats van soja uit de VS kopen de Chinezen nu Braziliaanse sojabonen, met als gevolg dat de prijzen voor Amerikaanse boeren dramatisch zijn gedaald.

Yuan

De handelsoorlog tussen de twee landen laaide verder op doordat de Chinese centrale bank de yuan, de Chinese munt, voor het eerst door de psychologisch belangrijke barrière van 7 yuan tegen de dollar liet gaan. President Trump beschuldigde de Chinezen meteen van het manipuleren van hun valuta. Trump klaagt al jaren dat China oneerlijke handelspraktijken bedrijft door de koers van zijn munt kunstmatig laag te houden.

Voorlopig blijft de daling nog beperkt, maar het is niet uitgesloten dat China de waarde van zijn munt als wapen zal gebruiken in de handelsoorlog met de VS. Die draait onder meer om de eis van China dat westerse bedrijven die op de Chinese markt willen opereren een Chinese partner moeten hebben waarmee zij ook hun technologie moeten delen. Verder klagen de VS dat China zich niet houdt aan de belofte de uitvoer van fentanyl aan de VS af te remmen. Die supersterke pijnstiller heeft in de VS tienduizenden levens geëist onder drugsverslaafden.