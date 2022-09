China scherpt streng zerocovidregime nog verder aan in aanloop naar Partijcongres

Chinese burgers in de rij voor een covidtest in de de stad Chengdu in de provincie Sichuan. Beeld ANP

Inwoners van China die naar een andere provincie willen reizen, moeten vanaf zaterdag twee covidtesten afleggen, een voor vertrek en een na aankomst. Daarnaast geldt tot eind oktober een sterk advies zo veel mogelijk thuis te blijven. Traditioneel wordt in China veel gereisd tijdens de drie vrije dagen rond het midherfstfestival, dit weekend, en tijdens de eerste week van oktober.

De Chinese autoriteiten meldden vrijdag 1.292 nieuwe besmettingen in 24 uur: getallen die elders ter wereld verwaarloosbaar zouden zijn, maar in China een ernstige bedreiging vormen voor het al 2,5 jaar geldende zerocovidbeleid. Volgens Chinese staatsmedia zijn meer dan honderd steden geraakt door de uitbraak, en gaat het om de ‘grootste heropleving van covid in twee jaar’.

292 miljoen Chinezen in lockdown

Geconfronteerd met een stijging van het aantal besmettingen hebben tal van Chinese steden lockdowns ingevoerd: in Chengdu zitten 21 miljoen inwoners sinds 1 september in lockdown, in Guizhou ging provinciehoofdstad Guiyang (zes miljoen inwoners) deze week op slot, en het kleinere Yining in Xinjiang is al ruim een maand afgesloten. Volgens een berekening van de Japanse zakenbank Nomura zitten 49 Chinese steden in gedeeltelijke of volledige lockdown, met 292 miljoen inwoners.

Op sociale media verschenen berichten over gebrekkige voedselbevoorrading tijdens de lockdowns en opgesloten inwoners die honger lijden, net als in Shanghai enkele maanden geleden. ‘Een oudere man in de wijk Huaguoyuan (in Guiyang, red.) heeft drie dagen niets gegeten’, aldus een bericht op Weibo, het Chinese Twitter. De autoriteiten in Guiyang hebben toegegeven dat ze overrompeld waren door de lockdown en hebben hun verontschuldigingen aangeboden.

De lockdowns en strenge restricties drukken zwaar op de Chinese economie, die deze week opnieuw tegenvallende resultaten liet zien. In augustus stagneerde de import (plus 0,3 procent), het slechtste resultaat sinds april, en vertraagde de exportgroei (plus 7,1 procent). De binnenlandse vraag in China blijft tegenvallen door de strenge covidrestricties en door de neergang in de vastgoedsector.

Gesloten lussysteem

Daarnaast zijn tal van bedrijven getroffen door de lockdowns. Zo liet een groot databedrijf in Guiyang, dat onder meer voor Apple werkt, weten in een ‘gesloten lussysteem’ te werken. Werknemers mogen al een week niet naar huis en overnachten op het bedrijfsterrein. De provincie Guizhou staat bekend om haar gunstbeleid voor aanbieders van data- en serverdiensten.

China houdt al 2,5 jaar vast aan het zerocovidbeleid, dat uitbraken van het virus zo snel mogelijk probeert in te dammen, met behulp van trackingcodes, massatesten en lockdowns. Het uiterst strenge regime wordt naar verwachting nog verder opgeschroefd in aanloop naar het Partijcongres, het politieke evenement waar president Xi Jinping zich voor een derde termijn wil laten verkiezen.

Eerder riepen de Chinese autoriteiten op om tentoonstellingen en andere culturele bijeenkomsten uit te stellen tot na eind oktober, en bruiloften en begrafenissen bescheiden te houden.