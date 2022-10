China’s vaarroute naar werelddominantie gaat via een internationaal net van havens – waaronder die in Hamburg en Rotterdam

Twee schepen van Cosco Shipping, de Cosco Pride (helemaal links) en de Xin Lian Yun Gang, in de Tollerort Container Terminal van de Hamburgse haven. Beeld AFP

Het klinkt als een typisch Chinees groeimirakel: een bescheiden containerrederij, die in een paar jaar uitgroeit tot een van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld. Zo ging het met Cosco, het Chinese bedrijf dat deze week toestemming kreeg om zich in te kopen in de haven van Hamburg. Maar achter het mirakel gaat een aardse verklaring schuil: steun van de Chinese Communistische Partij.

Het verhaal van Cosco – voluit: China Cosco Shipping Corporation – begint in 1961, als de Chinese Volksrepubliek een staatsbedrijfje opzet voor de (beperkte) handel met bevriende communistische naties. Als de Chinese economie vanaf de jaren tachtig furore maakt, groeit Cosco uit tot de grootste binnenvaartreder van China. In de internationale containerscheepvaart verwerft het bedrijf in een paar decennia een bescheiden marktaandeel van 4 procent.

Meteen op overnamepad

Tot de Chinese overheid in 2016 een megafusie doorvoert: Cosco gaat samen met staatsbedrijf China Shipping Group, en staat in één klap op de vierde plaats bij de internationale containerrederijen. Het is een moeilijke tijd voor de scheepvaart – er is overcapaciteit, de prijzen dalen – maar Cosco gaat meteen op overnamepad. In 2016 verwerft het een meerderheidsaandeel in de haven van Piraeus in Griekenland en koopt het zich in in de Euromax-terminal in Rotterdam.

Anno 2022 is Cosco de vierde grootste containerreder en vijfde grootste havenexploitant ter wereld. Het heeft 507 containerschepen, een capaciteit van 3 miljoen TEU (een eenheid voor containers) en aandelen in 35 buitenlandse havens. Naast Piraeus en Rotterdam heeft Cosco zich ingekocht in havens in België, Spanje, Frankrijk, Egypte en zelfs – via de overname van een Hongkongse reder – in Taiwan, strategisch cruciaal als het ooit tot een Chinese invasie komt.

Veel van die havens varen er wel bij: met Cosco zitten ze op de eerste rij van de Chinese wereldhandel, hun containerverkeer stijgt. Maar Chinaexperts zetten daar kanttekeningen bij. Zij zien de staatsrederij als een instrument van de Chinese overheid, en Cosco’s groeiende aandeel in buitenlandse havens als het opbouwen van strategische invloed. Wat op korte termijn voordelig is, kan zich op lange termijn wreken.

Ruggegraat van China

Cosco is niet zomaar een staatsbedrijf, het is een van China’s ‘53 cruciale centrale staatsbedrijven’, die ook de ruggegraat van China worden genoemd. Zij staan onder directe politieke controle. Hun bestuursleden worden aangesteld door het Centraal Comité, de 205 machtigste leden van de CCP, en hebben de rang van viceminister. Commerciële beslissingen worden eerst voorgelegd aan een partijcomité binnen het bedrijf, pas daarna aan de bestuursraad.

Bestuursvoorzitter Wan Min zit in het hart van de Chinese politiek. Hij werd op het recente Twintigste Partijcongres gepromoveerd tot lid van de corruptiewaakhond van de CCP, die door partijleider Xi Jinping wordt gebruikt om zijn tegenstanders uit te schakelen. Wan Min wil naar eigen zeggen ‘de Chinese scheepvaart inzetten voor een gemeenschap van gedeelde toekomst voor de mensheid’, Xi’s codewoord voor een wereldorde naar Chinees model.

Als ‘centraal staatsbedrijf’ heeft Cosco toegang tot enorme hoeveelheden subsidies en leningen. Als Cosco in 2017 twintig nieuwe schepen wil kopen, worden acht andere staatsbedrijven gesommeerd voor 1,09 miljard euro aan aandelen te kopen. Volgens de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies gaat er tussen 2010 en 2018 132 miljard euro directe en indirecte staatssteun naar Chinese scheepvaartbedrijven.

Politieke agenda

In ruil moet Cosco niet alleen China’s commerciële belangen dienen, maar ook de politieke agenda. Cosco’s investeringen in economisch kwetsbare landen gaan gepaard met campagnes om de lokale politiek te beïnvloeden. Zo blokkeert de Griekse overheid na de overname van Piraeus in 2016 gezamenlijke verklaringen van de Europese Unie over mensenrechten en Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee.

Cosco wordt als ‘centraal staatsbedrijf’ ook geacht om Beijing militair bij te staan. In 2019 meldt het Chinese ministerie van Defensie dat Cosco’s containerschip Fuzhou met succes het fregat Linyi heeft bevoorraad, tijdens het oefenen van een ‘bevoorrading op zee’. Een jaar later wordt een ferry van Cosco ingezet tijdens de oefening van een amfibische landing, zoals tijdens een invasie in Taiwan zou kunnen worden toegepast. Volgens de Australische denktank ASPI heeft het bedrijf ook een eigen militie.

De voorbije jaren ging het Cosco voor de wind. Door de hoge containerprijzen tijdens de pandemie vernegenvoudigde de winst in 2021, en ook in de eerste helft van 2022 tekende het bedrijf recordcijfers op. Vorige maand kondigde de staatsrederij een nieuwe investering van 4,9 miljard euro aan, voor de aankoop van 32 nieuwe containerschepen. Cosco’s ambitie: het grootste scheepvaartbedrijf ter wereld worden.