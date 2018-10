China's populairste actrice is maanden zoek en duikt weer op na belastingdeal van 112 miljoen euro

Een van China’s bekendste filmsterren, Fan Bingbing, is diep door het stof gegaan omdat zij de belastingen heeft ontdoken. De actrice, bekend van onder andere Hollywoodblockbusters als Iron Man 3 en X-Men: Days of Future Past, heeft haar excuses aangeboden nadat ze was veroordeeld tot het betalen van 112 miljoen euro.

Fan Bingbing was al sinds juni niet meer in het openbaar gezien. Foto EPA

Door haar belastingperikelen verdween Fan in juni plotseling uit het openbare leven. Omdat zij ook niets van haar liet horen, leidde haar afwezigheid tot speculaties over haar lot. De aanpak van de zeer populaire Fan wordt gezien als een waarschuwing van Beijing aan bekende sterren dat belastingfraude niet langer geaccepteerd zal worden.

‘Ik heb het vertrouwen van de samenleving geschonden en mijn fans, die van mij houden, teleurgesteld’, aldus de actrice op de Chinese social media-site Weibo. Het was haar eerste post sinds begin juni. Waar Fan zich nu bevindt, is onduidelijk.

‘Als een publiek figuur, die een rolmodel is in de filmwereld, had ik mij moeten houden aan de wetten en regels. Ik zal mijn best doen om al deze problemen te overwinnen en om geld bijeen te krijgen om de belastingen en boetes terug te betalen.’

Fan Bingbing vorig jaar mei op het zeventigste Cannes Film Festival met onder andere acteur Will Smith. Foto REUTERS

Geen vervolging

Fan zou zich schuldig hebben gemaakt aan het tekenen van zogenaamde ‘yin-yangcontracten’: een contract met haar werkelijke beloning en ander contract die naar de belastingautoriteiten werd gestuurd met een aanzienlijk lager bedrag.

Volgens het staatspersbureau Xinhua moet Fan persoonlijk zo’n 61 miljoen euro terugbetalen aan de belastingdienst. De rest van de aanslag moet worden opgehoest door onder andere bedrijven voor wie zij werkt. Zolang zij de miljoenen op tijd betaalt, zal zij niet het doelwit worden van een strafrechtelijk onderzoek en vervolgd worden.

Fan werd internationaal vooral bekend vanwege haar rol in de film X-Men: Days of Future Past uit 2014. Zij is binnenkort te zien in de Bruce Willis-film Air Strike. In haar boetedoening op Weibo dankt zij de regerende communistische partij voor haar voorspoedige filmloopbaan.

De 101 jaar oude Li Xianying poseert bij een beeld van de in China zeer populaire actrice Fan Bingbing in Madame Tussauds in de Chinese stad Wuhan. Foto Getty Images

Beloning sterren

‘Er zou geen Fan Bingbing zijn zonder het positieve beleid van de Communistische Partij en de staat en de mensen die van mij houden’, aldus de actrice. Volgens Xinhua zal de straf voor Fan bijdragen ‘aan een gezonde ontwikkeling van de film- en tv-industrie en de aandacht verhogen voor het betalen van belastingen’.

De forse beloningen voor sterren en hun belastingontduiking is al enige tijd een doorn in het oog van de Chinese autoriteiten. In juni, toen Fan van het toneel verdween, bepaalden de autoriteiten dat maximaal zeventig procent van een filmbudget besteed mocht worden aan de salarissen van acteurs en actrices. Voor tv-films is dat veertig procent van het budget.