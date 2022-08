China’s militaire oefeningen rond Taiwan lijken nu ook Japan te treffen

Een helikopter van het Chinese leger vliegt langs het eiland Pingtan, dat relatief dicht bij Taiwan ligt. Beeld Hector Retamal / AFP

Het leger begon de grootscheepse militaire oefeningen een dag na het vertrek van de prominente Amerikaanse politicus Nancy Pelosi, die met haar bezoek aan Taiwan de woede van de Chinezen heeft gewekt. Met de vierdaagse oefeningen wil China het eiland intimideren. Bovendien oefent het Chinese leger zo een potentiële echte aanval op Taiwan, dat het nog altijd beschouwt als een afvallige provincie.

De zes gebieden waar de oefeningen plaatsvinden zijn gekozen om een omsingeling van Taiwan na te bootsen, aldus Meng Xiangqing, een Chinese strategiespecialist van de Nationale Defensie Universiteit in China, tegen de Chinese staatstelevisie. China heeft schepen en vliegtuigen gewaarschuwd uit de buurt te blijven, Taiwan heeft hierop vluchten geschrapt. Halverwege de jaren negentig hield China voor het laatst oefeningen van een dergelijke schaal rond Taiwan. Destijds was China verbolgen over een bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten.

Tijdens een bijeenkomst met Zuidoost-Aziatische landen verdedigde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de militaire oefeningen in het gebied. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan noemde hij ‘manisch, onverantwoordelijk en irrationeel’. Volgens Wang heeft China er alles aan gedaan om een crisis te voorkomen maar kan het land niet toestaan dat de ‘kernbelangen’ worden geschaad.

Straat van Taiwan

Volgens de Taiwanese regering zijn er ook hackaanvallen uitgevoerd op overheidswebsites. Verder zijn militaire vliegtuigen en schepen van het Chinese leger al herhaaldelijk de ‘middenlijn’ op zee gepasseerd, meldt Reuters op basis van een Taiwanese bron. Deze (niet door China erkende) scheidslijn in de Straat van Taiwan passeert China de laatste jaren steeds vaker. Taiwan reageerde door er schepen en vliegtuigen op af te sturen, meldt de bron.

Een andere grens respecteert China tot nu toe wel. Volgens het VN-zeerechtverdrag ligt de buitengrens van territoriale gebieden op 12 mijl (22 kilometer) van de kust. Het is nu de vraag of de Chinezen deze grens bij de huidige oefeningen zullen passeren. Dit zou, afgaande op de gebieden die China heeft afgebakend voor de oefeningen, wel kunnen gebeuren. Onduidelijk is hoe Taiwan en de Verenigde Staten hier op zouden reageren.

Volgens Taiwan, dat de oefeningen scherp heeft veroordeeld, dringt China zijn territorium binnen en vormen de oefeningen een gevaar voor de scheeps- en luchtvaart in de regio. Ook de westerse G7-landen, waaronder Japan, hebben de oefeningen in een verklaring afgekeurd en roepen op tot een vreedzame oplossing van het conflict. In reactie hierop lastte de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een ontmoeting met zijn Japanse collega Yoshimasa Hayashi af.

Later op donderdag beweerde Japan dat vijf van de ballistische raketten in Japanse wateren zijn gevallen. Volgens Tokyo is dat een primeur in de geschiedenis: nog nooit eerder landde een Chinese raket in Japans zeegebied. ‘Dit is een serieuze kwestie die onze nationale veiligheid aangaat’, zei minister van Defensie Nobuo Kishi.

Ook Rusland heeft gereageerd. Volgens het Kremlin heeft China het volste recht om de militaire oefeningen te houden en zijn de opgelopen spanningen volledig de schuld van de VS, vanwege het bezoek van Pelosi.