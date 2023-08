China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s doorstaat prijzenoorlog en verdrievoudigt winst

De BYD ATTO 3 op een autobeurs in Thailand. Beeld Rungroj Yongrit / ANP

De winst van de grootste elektrische autofabrikant van China, BYD, dat staat voor Build Your Dreams, kwam in de eerste helft van het jaar uit op omgerekend 1,4 miljard euro. De omzet steeg tot omgerekend 33 miljard euro, een toename van 73 procent. BYD heeft nu een marktaandeel van zo’n 33 procent.

Daarmee lijkt BYD de sterke concurrentie op de Chinese automarkt beter te verteren dan andere bedrijven. Geely Automobile Holdings, eigenaar van Zeekr, Lynk & Co en Volvo, wist weliswaar 26 procent meer omzet te genereren, maar de nettowinst steeg met slechts één procent.

China is wereldwijd de grootste afzetmarkt voor elektrische auto’s en de vraag naar de voertuigen stijgt sterk. De afgelopen jaren is er telkens sprake van een verdubbeling van het aantal nieuw verkochte elektrische auto’s. De verkoop van benzineauto’s daalt.

Neerwaartse prijsspiraal

Inmiddels gaat de stijging van de vraag naar elektrische auto’s minder hard, ook omdat de Chinese economie in problemen verkeert. Deflatie dreigt en consumenten kopen minder of stellen aankopen uit. Daarmee is de strijd om de consument ook volop losgebarsten.

Toen het Amerikaanse Tesla, dat zijn auto’s produceert in Shanghai, afgelopen januari de prijzen van zijn auto’s opnieuw verlaagde, volgden ruim veertig Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen dat voorbeeld. Daarop ontstond een neerwaartse prijsspiraal. Ook in andere landen zijn de prijzen van elektrische auto’s omlaaggegaan, maar niet zo sterk als in China.

Wat BYD ongetwijfeld helpt bij de sterke groei, is dat het ook internationaal voet aan de grond heeft gekregen. Dat geldt niet voor alle Chinese producenten van elektrische auto’s. Inmiddels zijn auto’s van BYD in meer dan veertig landen te koop, waaronder in Nederland. Bovendien levert BYD accu’s voor Tesla en Europese autofabrikanten. Dat maakt het bedrijf minder afhankelijk van de Chinese markt.