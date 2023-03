‘China’s bezoek aan Rusland is al geslaagd, alleen maar ómdat het heeft plaatsgevonden’

De Chinese president Xi Jinping (l) in de gangen van het Kremlin met zijn collega Vladimir Poetin (r). Beeld AP

Dag Geert, maandag kwam Xi Jinping aan voor een driedaags bezoek. Wat is je op de eerste dag opgevallen?

‘Het zijn de beleefdheden die je altijd ziet, maar er waren wel twee opmerkelijke uitspraken. Ten eerste zei Vladimir Poetin dat Rusland het twaalfpuntenplan dat China voorstelt om de vrede in Oekraïne te bereiken, respecteert en goed te hebben bestudeerd. Dat maakt duidelijk dat ze daar over zullen praten.

‘En wat ook wel grappig was, is dat Xi zei ervan overtuigd te zijn dat Poetin bij verkiezingen brede steun van de Russische bevolking zou krijgen. De woordvoerder van het Kremlin haastte zich daarna te zeggen dat er niet over verkiezingen gesproken is, maar dat Xi doelde op de steun voor Poetin in het algemeen.

‘Wat verder opviel is dat de twee in publicaties in Chinese en Russische media hebben benadrukt goede vrienden te zijn en zeiden elkaar al veertig keer te hebben ontmoet. Maar bij aankomst stond niet Poetin, maar een vicepremier Xi op te wachten op de luchthaven. Daarna is hij in het Kremlin wel met alle egards ontvangen.’

Hoe reageren de inwoners van Moskou op Xi Jinping? Staan ze in rijen achter de dranghekken?

‘Nee, absoluut niet. Dat zie je zelden bij bezoeken van hooggeplaatste figuren. Ook bij Obama ontstond er alleen wat verkeersdrukte bij aankomst. De stad was ’s avonds wel een enorme verkeerschaos, omdat er verkeer van en naar het Kremlin ging. Er werden herhaaldelijk verschillende wegen afgezet, wat leidde tot kilometerslange opstoppingen rond het centrum Moskou.’

Maandag spraken de leiders informeel, vandaag volgt een formele ontmoeting. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die dan op tafel liggen?

‘Voor Poetin is het belangrijk dat de ontmoeting überhaupt plaatsvindt. Er zijn zeer weinig staatsbezoeken geweest de afgelopen jaren, het aantal wereldleiders dat in Moskou was, is het afgelopen jaar op één hand te tellen. Zeker wereldleiders van het kaliber van Xi zijn er niet meer geweest.

‘De handelsbanden met het Westen zijn afgesneden, het vliegverkeer ligt stil en er zijn harde sancties uitgevaardigd. Maar Poetin en ook minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov betogen voortdurend dat Rusland niet geïsoleerd is en nauwe banden heeft met China, India en Afrikaanse landen.

‘Dus is het van belang dat ze laten zien op dezelfde lijn te zitten, dat beiden streven naar een ‘multipolaire wereld’: waarin niet de VS de dienst uitmaken, maar er meerdere machtscentra zijn. De beelden van Poetin en Xi naast elkaar zijn daarom belangrijk, het bezoek is in zekere zin al geslaagd ómdat het heeft plaatsgevonden.’

Komt de economie ook nog ter sprake?

‘Zeker, die staat centraal. Dinsdag in het Kremlin is een uitgebreide ontmoeting, waar ook zakendelegaties bij aanwezig zijn. Er zullen verschillende akkoorden worden ondertekend, van welke kracht weten we nog niet.

‘De relatie tussen Rusland en China is heel scheef geworden. Veel grondstoffen, zoals olieproducten, gas, hout, steenkool en metalen kan Rusland niet meer in het Westen kwijt en die probeert Rusland deels aan China te slijten.

‘Terwijl het voor China minder cruciaal is. Maar China doet er zijn voordeel mee, kan zelf een prijs bedingen, maar ook bijvoorbeeld olie van elders betrekken. Die toegenomen afhankelijkheid heeft twee dimensies, want China is voor Rusland nu ook steeds belangrijker voor de import van hoogwaardige technologie, consumptiegoederen en bijvoorbeeld auto-onderdelen.’