China roept Amerikaanse ambassadeur op matje vanwege aanhouding Huawei-topvrouw

Meng werd op 1 december gearresteerd in Canada op verzoek van de Verenigde Staten. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan het verkopen van technologie aan Iran, wat volgens Amerikaanse sancties verboden is.

China riep zaterdag al de Canadese ambassadeur op het matje. De arrestatie van Meng doet de spanningen tussen de VS en China verder oplopen. Saillant is dat zij werd staande gehouden op de dag dat de Amerikaanse president een bezoek bracht aan zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Trump en Xi sloten tijdens dat samenzijn een bestand in een hoog opgelopen handelsoorlog.

De hervonden vriendschap tussen de twee landen staat weer onder druk door de zaak van Meng. De VS hebben Canada verzocht om haar uitlevering. Meng, dochter van de oprichter van Huawei, wacht in een Canadese cel op een oordeel van de rechter of zij eventueel op borgtocht kan vrijkomen. Mocht ze worden uitgeleverd aan de VS, dan riskeert ze daar mogelijk een jarenlange celstraf. China zal ‘actie ondernemen’ als dat nodig is, waarschuwde de Chinese regering zondag, zonder in details te treden.

Nieuw 5G-netwerk

Telecomgigant Huawei is na Samsung de grootste telefoonverkoper ter wereld. Nog groter is Huawei in de productie en verkoop van routers en servers. Verschillende landen kijken met argwaan naar het Chinese bedrijf. Ze vrezen dat de Chinese overheid via de apparatuur van Huawei meekijkt over de schouders van burgers en bedrijven. Onder meer de VS, Nieuw-Zeeland en Australië blokkeren activiteiten van Huawei. In Nederland is het bedrijf nog wel volop welkom. Het beheert onder andere het telefoonnetwerk van T-Mobile en is betrokken bij de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk, dat waarschijnlijk in 2020 klaar zal zijn.