China profiteert sterk van goedkope Russische olie na boycot van Europese landen

Beeld Reuters

China heeft het afgelopen jaar met flinke korting Russische olie ingekocht. Na de aankondiging van de boycot van Europese landen op de inkoop van Russische olie, moest het land op zoek naar andere kopers. Vooral China bleek daartoe bereid, en wist daarbij een flinke korting te bedingen. De olie was in de maand juni gemiddeld 11 dollar per vat goedkoper dan olie uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië, zo blijkt uit data van de Chinese douane die de Financial Times verzamelde.

De prijs voor Russische olie maakt een duidelijke knik aan het begin van de oorlog in Oekraïne en is al die tijd veel lager dan bijvoorbeeld olie uit Opec-landen als Saudi-Arabië, Oman en Irak. Door de goedkope inkoop heeft China een concurrentievoordeel op buurlanden als Japan en Zuid-Korea die zich houden aan de boycot van de westerse landen. China weet op dezelfde manier ook goedkope Iraanse olie te bemachtigen. De korting op Iraanse olie is iets lager dan op Russische olie, maar sanctiespecialisten houden er rekening mee dat Iran wellicht ook hogere korting moet gaan bieden.

Na de Russische inval in Oekraïne is de export van Russische olie naar China ook flink opgelopen. Rusland exporteert over het algemeen veel meer naar China, de totale export is van circa 8 miljard dollar per maand voor de oorlog naar ruim 11 miljard per maand opgelopen. Ook India en Turkije kochten sinds de inval met korting meer Russische olie in. Met de export naar deze landen wist Rusland het wegvallen van olieverkoop aan Europa op te vangen. Voor Russische ruwe olie geldt sinds 5 december 2022 een boycot, en voor bewerkte petroleumproducten sinds 5 februari.