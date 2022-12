China opent weer, maar omringende landen stellen juist reisbeperkingen in voor Chinezen

Inkomende reizigers wachten op de luchthaven van de Chinese stad Guangzhou op bussen die hen naar quarantainehotels brengen. Na 8 januari is de quarantaineverplichting voor reizigers verleden tijd. Beeld AP

De vraag rijst of China na het loslaten van het zerocovidbeleid direct weer helemaal verbonden zal zijn met de rest van de wereld, zoals het zelf hoopt als het land op 8 januari de grenzen weer opent. Beijing maakte maandag bekend dat reizigers die het land binnenkomen niet langer acht dagen in quarantaine hoeven. Reislustige Chinezen kochten daarop een vliegticket voor hun eerste vakantie buiten de landsgrenzen in minstens drie jaar tijd.

Volgens the China Daily zag de Chinese reisorganisatie Qunar in het eerste kwartier na de bekendmaking een verzevenvoudiging van het aantal geboekte vliegtickets. Bij reiswebsite trip.com werd tien keer zo veel gezocht als een jaar geleden op populaire bestemmingen als Hongkong, Macau, Japan en Thailand.

Maar juist omringende landen zijn voorzichtig met het ontvangen van Chinezen. Japan kondigde dinsdag aan dat alle inkomende reizigers van het Chinese vasteland bij entree een negatief testresultaat moeten tonen. Deze ‘tijdelijke speciale maatregel’ moet de ‘toenemende zorgen in Japan’ over de situatie in China dempen, zei de Japanse premier Fumio Kishida. Overigens kent Japan zelf ook een relatief heftige covidgolf deze winter, met een piek die vier dagen geleden op 339 doden lag.

India verplicht negatieve test

India stelde vorige week weer een test verplicht voor inreizende inwoners van Aziatische landen met hoge besmettingscijfers. Naast China en Japan zijn dat Hongkong, Zuid-Korea en Thailand. Ook gaat India voortaan 2 procent van alle inkomende internationale vluchten testen middels steekproeven.

Taiwan wil van inwoners van het Chinese vasteland voortaan een negatief testbewijs zien. De Verenigde Staten overwegen een testverplichting voor China, Japan en Maleisië.

Zo dreigen Oost- en Zuidoost-Azië 2023 te beginnen met een labyrint van reisrestricties, terwijl met name de toerismebranche snakt naar het eerste jaar waarin reizigers weer in getale van voor de pandemie naar het continent komen.

Vanuit Europa blijft het tot dusver stil. KLM laat BNR Nieuwsradio weten het aantal vluchten naar China vanaf eind januari te verdubbelen van drie naar zes. Voor de pandemie vloog de maatschappij nog 25 keer per week naar het land.

Overigens blijft China zelf na 8 januari eveneens een testverplichting hanteren bij inkomende reizigers. Het verplichtte Beijing dinsdag genuanceerd te reageren op de ingestelde reisbeperkingen van omringende landen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat coronamaatregelen ‘op wetenschap gebaseerd en doelmatig’ moeten zijn.