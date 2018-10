China opent de langste zeebrug ter wereld

De Chinese brug heeft een lengte van 55 kilometer. Er is 400 duizend ton staal voor gebruikt, goed voor zestig Eiffeltorens. En de kosten worden geraamd op 17 miljard euro. De opening van de langste zeebrug ter wereld, vanochtend in het bijzijn van president Xi Jinping, ging gepaard met imposante cijfers.

De brug verbindt de semi-autonome steden Hongkong en Macau en de Chinese stad Zhuhai met elkaar en brengt de reistijd tussen de steden terug van enkele uren tot slechts dertig minuten.

Het miljardenproject heeft een Nederlands tintje. Het Nederlandse Tunnel Engineering Consultants (TEC), waarin drie ingenieursbureau's samenwerken, adviseerde China bij het ontwerp en de bouw van onder andere een tunnel.

Deze zes kilometer lange tunnel, tussen twee kunstmatige eilandjes, is nu 's werelds langste wegtunnel onder water. Door de tunnel kunnen schepen ongestoord blijven varen door de Pearl River-delta, het hart van China’s industriële sector.

China hoopt dat de brug economische voorspoed brengt. Het project moet van de drie gebieden een belangrijke aanjager van economische groei maken. Maar niet iedereen kan vanaf nu zomaar oversteken. Particulieren moeten een speciale vergunning hebben. De meeste chauffeurs zullen hun auto parkeren in de haven van Hongkong en daar overstappen op een speciale shuttlebus.

Een enkele rit kost tussen de acht en tien dollar. Ook een auto huren na de douane is een optie. Vermoedelijk zullen vooral mensen die bij de Chinese overheid werken (en makkelijk aan een vergunning komen) gebruik gaan maken van de brug.

Corruptie en doden

De voltooiing van de brug, die in het midden overgaat in de onderzeese tunnel, heeft bijna tien jaar geduurd. Het project liep vertraging op door corruptie en omdat de bouw aan zeven mensen het leven kostte. Ook vielen er bij de bouw honderden gewonden.

Critici stellen dat de brug vooral een politiek motief heeft. De Chinese regering zou hiermee nog eens willen benadrukken wie de macht over Hongkong heeft. Tot 2047 heeft de voormalige Britse kroonkolonie nog een semi-autonome status.

Maar de vrees in Hongkong is groot dat Beijing nog voor die datum de democratische vrijheden van de burgers zal beknotten. ‘De regering heeft dit nodig als politiek symbool om de bevolking van Hongkong duidelijk te maken dat zij verbonden zijn met het moederland', aldus politicus Claudia Mo uit Hongkong.

Mo: ‘De brug is niet echt nodig. Hongkong is nu al op allerlei manieren verbonden met het vasteland: over land, via de lucht en de zee.’ Sinds een maand is er ook een nieuwe hoge snelheidslijn tussen Hongkong en het vasteland waarmee de stad sneller bereikt kan worden.

Ook dierenactivisten zijn kritisch. Zij vrezen dat witte dolfijnen in de Pearl River-delta met de komst van de brug zullen verdwijnen. De dieren worden nu al met de dood bedreigd.

