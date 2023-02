China ontvangt Loekasjenko voor propagandafoto’s en om de VS te pesten

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko na aankomst, met een Chinese delegatie. Beeld Reuters

Wat zoekt Aleksandr Loekasjenko in Beijing?

Mooie propagandafoto’s met Chinese leiders die helpen de Belarussische economie uit het slop trekken. De foto’s krijgt Loekasjenko zeker, nieuwe economische steun waarschijnlijk niet.

Lyrische artikelen in de Belarussische en Chinese staatsmedia verhullen al jarenlang dat economische samenwerking in de praktijk maar heel traag van de grond komt. Inmiddels is het enthousiasme aan Chinese zijde verdampt, concluderen politieke wetenschappers van het Eurasian States in Transition Research Center (East) in Polen. Zelfs voor een eenvoudige kaliummijn, waar grondstof voor kunstmest wordt gewonnen, zijn Chinese leningen bevroren.

De economische moeilijkheden tussen Beijing en Minsk begonnen met westerse sancties tegen Belarus, nadat Loekasjenko demonstraties tegen zijn bewind in 2020 keihard had laten neerslaan. Nadat Loekasjenko ook nog eens Rusland ruim baan had gegeven vanaf zijn grondgebied Oekraïne binnen te vallen, ziet zelfs de grootste optimist Belarus voorlopig niet uitgroeien tot logistiek knooppunt tussen Europa en het Verre Oosten.

Hoe had Beijing Belarus economisch willen verheffen?

De inkt van het Chinese economische masterplan voor de wereld, het Belt Road Initiative (BRI), was tien jaar geleden net droog toen Loekasjenko er als een van de eerste staatshoofden zijn handtekening onder zette. Volgens statistieken uit Minsk ging 80 procent van de Chinese treinen met exportproducten voor de Europese markt via Belarus, dus zou Belarus met behulp van Chinese miljardeninvesteringen veranderen in een internationale logistieke topper.

Zelfs Duisburg, de Duitse binnenhaven die zijn lot aan BRI had verbonden, werd in 2018 aandeelhouder in Grote Steen, een Chinees-Belarussisch industriepark in Belarus van ruim 90 vierkante kilometer. Nu is de droom van een hypermodern cluster van bedrijven uit alle windstreken vervlogen. Ondernemers die zich nog konden terugtrekken zijn weg. De rest wacht op betere tijden.

Bij wijze van troost koopt China nu meer hout, vlees en zuivel uit Belarus en zet China niet onmiddellijk alle leningen stop. De Chinese president Xi Jinping en Loekasjenko doen alsof de glorieuze toekomst van Grote Steen elk moment kan aanbreken, maar op dit moment is Belarus voor Beijing economisch minder relevant.

Waarom laat Beijing Loekasjenko dan langs komen?

Om politieke redenen. De Chinese staatsmedia plaatsen zijn bezoek als de eerste in een reeks voorgenomen bezoeken van Europese politici deze lente. In de propaganda lijkt het alsof allerlei Europeanen zich verdringen om naar Beijing komen, en het Chinese charme-offensief dus vruchten afwerpt.

Chinese diplomaten bestoken Brussel de laatste tijd met voorstellen om tegelijkertijd de sancties die China en de EU tegen elkaar hebben ingesteld, op te heffen. Na die stap kan de ratificatieprocedure van een Chinees-Europees investeringsverdrag nieuw leven worden ingeblazen.

Een warm onthaal van Loekasjenko is ook een pesterijtje voor de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering ziet Loekasjenko’s bezoek als een signaal dat Beijing zijn relatie met Rusland verder wil verdiepen, nadat de VS vorige week hebben beweerd dat China op het punt staat Moskou te voorzien van wapens, met name van munitie.

Vandaar dat de Amerikanen Loekasjenko’s bezoek met argusogen bekijken op verdere tekenen van Chinees-Russische toenadering. Xi vindt het aardig samen met Loekasjenko te benadrukken dat China vrijdag een mooi vredesplan voor Oekraïne heeft gepresenteerd, en dat Washington en de Navo de grote boosdoeners in de oorlog zijn.

Welke rol speelt Rusland?

Om zijn regime overeind te houden heeft Loekasjenko zich aan Moskou overgeleverd, maar de internationale paria snakt naar contact met China, om Moskou te tonen dat hij meer opties heeft.

Beijing werkt op militair terrein al samen met Belarus: er zouden van oorsprong Chinese raketten op Belarussische raketwerpers staan. Ook heeft Belarus Chinese hightech-surveillancesystemen om de bevolking in de gaten te houden. Die samenwerking kan stevig worden uitgebreid, nu Belarus officieel lid wordt van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), een door China gedomineerd veiligheidsberaad.

Rusland is ook lid van SCO, vooral om te voorkomen dat China al te dominant wordt in Centraal-Azië, waar voormalige Sovjet-republieken zich bij zowel BRI als SCO hebben aangesloten. De Russische president Vladimir Poetin staat argwanend tegenover die uitbreiding van de Chinese invloed, maar met Xi als partner in oorlogstijd ontkomt Poetin zelf niet langer aan grotere afhankelijkheid van China.

Vlak voor vertrek naar Beijing riep Loekasjenko al dat Belarus, Rusland en China beter een gezamenlijk industriebeleid kunnen gaan voeren. Belarus, dat in het verleden vaker overdreven verwachtingen van samenwerking met China koesterde, verwacht nu dat de autoritaire as Minsk-Moskou-Beijing binnenkort economisch gestalte krijgt op industriepark Grote Steen.

Volgens de directie van het park tonen Russische dronemakers en helikopterfabrikanten sinds vorige zomer plotseling interesse in het vestigen op het industrieterrein. Zo illustreert het bezoek van Loekasjenko aan Beijing subtiel hoe de verhoudingen tussen Rusland en China aan het veranderen zijn.