China niet welkom bij de grafkist van koningin Elizabeth

Deze diplomatieke rel is het gevolg van sancties over en weer. De Brits-Chinese relatie staat bol van de wederzijdse ergernissen. In maart 2021 stelde de Britse regering tegelijkertijd met de Europese Unie sancties in tegen vier lager geplaatste Chinese bestuurders, wegens hun vermeende betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren in de westelijke provincie Xinjiang. China sloeg terug met veel hardere strafmaatregelen tegen negen Britse prominenten, onder wie zeven parlementsleden.

Als reactie daarop wordt de Chinese ambassadeur al langer geweerd uit het Britse parlement en die ban strekt zich nu, volgens de nieuwswebsite Politico, uit tot Westminster Hall. Daardoor ontstaat de onhandige situatie dat de Chinese regering op maandag wel de uitvaart in Westminster Abbey mag bijwonen, maar voor die tijd op een steenworp afstand van de kerk zal worden tegengehouden terwijl naar verwachting vijfhonderd andere staatshoofden en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders de laatste gang langs de kist maken .

Overigens stuitte de uitnodiging voor Xi al op weerstand bij zowel progressieve als conservatieve parlementariërs. Zij vinden dat China dezelfde behandeling verdient als landen zoals Syrië, Venezuela, Afghanistan, Myanmar, Rusland en Belarus, die in het geheel niet mogen komen.

Volkerenmoord

‘Gezien de erkenning van het parlement van het Verenigd Koninkrijk van de genocide die de Chinese regering aanricht onder het Oeigoerse volk, is het zeer bijzonder dat de architecten van deze genocide een voorkeursbehandeling krijgen vergeleken met de landen die geweerd worden’, aldus een schriftelijk verzoek van bezorgde parlementariërs aan het ministerie van buitenlandse zaken de uitnodiging voor China in te trekken. Ze verwijzen naar de mensenrechtensituatie in het uiterste westen van China in de provincie Xinjiang, waar China onder het motto van antiterrorismebeleid tot een miljoen Oeigoeren en andere moslims onderwerpt aan willekeurige vervolging, indringende overheidssurveillance en heropvoedingskampen. Het Britse parlement heeft dit als volkerenmoord veroordeeld. Ook is Londen ontzet over de manier waarop Beijing vrijheden in de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong heeft ingeperkt.

De Britse regering heeft laten weten de uitnodiging aan Xi niet in te trekken. Xi zou zijn vicepremier Wang Qishan willen sturen, al is het de vraag of de Chinezen nog willen komen als ze van Westminster Hall worden uitgesloten. Overigens wordt verwacht dat de Britse regering een hardere koers tegen China zal varen onder de nieuwe premier Liz Truss, die als minister van buitenlandse zaken heeft ontpopt als een fel criticus van Beijing.